Robbie Ure, disponible para el Sevilla - Rayo

Álvaro Borrego 14 AGO 2026 - 11:11h.

El escocés ha completado su primer entrenamiento y ha sido inscrito en LaLiga, por lo que podrá debutar este sábado

El balón, el reloj de José Ignacio Navarro

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Es la gran noticia del día en clave sevillista. Robbie Ure se ha entrenado este viernes junto al resto de sus compañeros, ha resuelto los problemas burocráticos que le impedían ser inscrito, al necesitar un permiso de trabajo por no pertenecer a la Unión Europea, y estará disponible para jugar el Sevilla FC - Rayo Vallecano de este sábado. El propio José Ignacio Navarro desveló este jueves que no habría problemas con el tema de las inscripciones y todas ellas llegarían a tiempo para el debut liguero. Un escenario que se ha terminado cumpliendo con la inscripción del escocés este mismo viernes.

Para el duelo contra el Rayo se quedarán fuera los lesionados Marcao y Alfon, además de los descartados Pedrosa y Cardoso, con permiso del club para encontrar un nuevo destino. Con todos los fichajes ya inscritos, serán uno más del primer equipo tanto Oso como Andrés Castrín, quienes han obtenido el premio al compromiso con una ficha para el primer equipo.

Con las últimas salidas, en principio no debe haber problemas para inscribir a todos los jugadores que han llegado y llegarán hasta el final del mercado. Solo con las salidas confirmadas de hombres con salarios altos como Januzaj, Nianzou, Rafa Mir y Sow se ha liberado un gran espacio en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, y se generará más con los próximos movimientos.

Le queda mucho trabajo por delante al equipo de José Ignacio Navarro, que en estos momentos solo tiene 19 jugadores del primer equipo inscritos, incluidos los descartados Fabio Cardoso y Chidera Ejuke. El luso y el nigeriano buscan destino, así como un Adriá Pedrosa que no aparece inscrito en estos momentos tras regresar de su cesión en el Elche. Eso sí, hombres como Nico Guillén, Miguel Sierra o Ibra Sow podrán ser convocados con su ficha del filial.