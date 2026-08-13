Basilio García Sevilla, 13 AGO 2026 - 18:13h.

Sería la decimosexta salida que ha dado José Ignacio Navarro este verano

Adriá Pedrosa apunta al Rayo Vallecano

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Sigue sumando y restando José Ignacio Navarro en la dirección deportiva del Sevilla FC, y está a punto de culminar las salidas de los jugadores que quedaron descartados al inicio de la pretemporada. Cerradas las marchas de Nianzou, Rafa Mir, Joan Jordán y Fede Gattoni, el próximo en tomar la puerta de salida debe ser Adriá Pedrosa, cuyo futuro está cerca del Rayo Vallecano.

El club madrileño, inmerso en mil y un problemas más allá de un mercado en el que han firmado este jueves a su segundo fichaje -el georgiano Tsitaishvili, que llega tras Kumbulla y aún están sin inscribir-, se encuentra sin laterales izquierdos específicos. Pacha Espino acabó contrato y ha fichado por el Racing de Avellaneda, mientras que Pep Chavarría ha sido traspasado al Chelsea inglés.

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En esas, con dos vacantes en el puesto, Adriá Pedrosa aparece en Madrid como una de las posibilidades más cercanas a fichar por el Rayo Vallecano, y aunque en el entorno del Sevilla son prudentes, también hay confianza en que se acabe cerrando. Por su parte, David Cobeño ha retomado también las conversaciones con Álex Moreno, exrayista y exbético, que descendió la pasada temporada con el Girona, señalado también para completar una demarcación totalmente vacía.

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Una fórmula distinta

Hasta ahora, las 15 salidas que ha dado José Ignacio Navarro han sido a través de finalizaciones de contrato, traspasos a coste cero y ventas, pero con Pedrosa explorará otra vía. Teniendo en cuenta que el catalán acaba contrato en 2028, la operación apunta a cerrarse como una cesión con opción de compra, en términos similares a la que le llevó al Elche CF la temporada pasada, con la que el club se ahorraría la totalidad de la ficha, abriendo un poco más de hueco en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Los ilicitanos, eso sí, no ejercieron la posibilidad de quedarse en propiedad con el jugador abonando los dos millones de euros que se fijaron en el contrato, a pesar de que jugó 30 partidos, marcó un gol y dio dos asistencias.

“Hay clubes que se están interesando por él y veremos como avanzan esas negociaciones”, confirmaba este jueves José Ignacio Navarro. El Rayo, el primer rival de la temporada para el Sevilla, se apunta como su probable destino.