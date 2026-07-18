El Lille toma la decisión final con el fichaje de Nianzou tras el reconocimiento médico

Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 20:58h.

Nianzou pasa finalmente las pruebas físicas del Lille

El Lille no aclara la situación de Tanguy Nianzou: "No puedo decir más"

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El Sevilla FC está a punto de confirmar de manera oficial una de las operaciones más importantes del actual mercado de fichajes veraniego para poder seguir acometiendo incorporaciones. El Lille se habría decidido finalmente a cerrar la llegada de Tanguy Nianzou después de los resultados positivos obtenidos en un exhaustivo reconocimiento médico.

Tal y como informa Matteo Moretto, los dogos no habrían encontrado ningún inconveniente en las numerosas pruebas realizadas al central sevillista. Dado el historial del jugador galo, el club francés quería estar completamente seguro de que su fichaje no terminaría convirtiéndose en un problema como ha sucedido durante su etapa en Nervión.

Sólo faltaría el anuncio oficial por parte del Lille y del Sevilla para que la entidad hispalense despida al jugador con el salario más alto de la actual plantilla. Su importante sueldo, que además ha ido creciendo año a año, junto a los 16 millones de euros que costó su fichaje desde el Bayern de Múnich, permitirán liberar un espacio importante con el que inscribir a varios de los fichajes que ya ha confirmado José Ignacio Navarro, a la espera de otras ventas como la de Akor Adams.

Tanguy Nianzou pondrá fin a cuatro años en el Sevilla

Tanguy Nianzou pondría así punto y final a cuatro años en la plantilla del Sevilla marcados por las lesiones tras haber llegado como un gran potencial dado su paso por las canteras de PSG y Bayern de Múnich. A falta de un año para finalizar su contrato, el conjunto hispalense está a punto de cerrar su salida al Lille, donde intentará relanzar su carrera a los 24 años.

En cuatro temporadas, el internacional sub 21 francés ha disputado 62 partidos con la camiseta sevillista, de los que 46 ha sido como titular y apenas 29, menos de la mitad, los ha disputado completos. Peor aún son los números de las tres últimas campañas, con apenas 32 choques por las numerosas lesiones que han frenado su continuidad.