Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 20:30h.

Luis de la Fuente analiza la final del Mundial en ElDesmarque

La petición de Mati Prats a Argentina para la final del Mundial: "Si se juega al fútbol, España será campeona"

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El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha hablado en los micrófonos de ElDesmarque con Manu Carreño en la previa de la gran final del Mundial 2026 en la que España se medirá a Argentina en busca de su segunda corona. El técnico riojano ha analizado todos los detalles de la final, desde el posible juego duro al ambiente en contra en las gradas pasando, como no podía ser de otra forma, por el duelo entre Leo Messi y Lamine Yamal esperando que llegue "el gran día" del de Rocafonda.

Luis de la Fuente, en la previa de la final del Mundial 2026

Sensaciones y partido 50 en la final del Mundial: "Es increíble, a veces los números dicen datos muy interesantes y emotivos. Estoy tranquilo, estamos muy tranquilos y con muchas ganas de que empiece ya el partido.

Once titular decidido: "Sí, lo tenemos claro. Están todos muy bien y esto es todo muy fácil porque los jugadores nos lo ponen muy sencillo. Están todos a un nivel muy altísimo".

Cambio de plan ante Argentina: "Varía en algún aspecto que hay que modificar. Nuestros analistas consideran oportuno que hay que hacer alguna variante y estamos totalmente convencidos de que va a ser beneficioso para el equipo. Cada partido es diferente, aunque sí que quiero dejar claro que lo más importante es mantener nuestro espíritu y nuestra idea y ser nosotros".

Preocupación especial por Leo Messi: "Esos jugadores nos preocupan mucho. Por lo menos hay que estar muy pendientes de ellos. Son jugadores con los que hay que estar atentos a sus movimientos, a sus actuaciones, su actividad... Pero estoy seguro de que ellos también están inquietos por algunos de nuestros jugadores".

Interrupciones de Argentina y posible juego duro: "Nosotros tenemos que ser fieles a nuestra idea sin meternos en otro tipo de partido. Somos fuertes en lo que controlamos. Todo lo que sea salirnos de nuestro guion, serían inconvenientes.

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Lamine Yamal y el gran partido que había prometido: "Seguro, estoy convencido de que tiene todavía un partido importante en el Mundial... y sólo queda este".

Mayoría de argentinos en la final y ambiente en contra: "Estamos acostumbrados. Aquí hemos tenido hasta ahora unos grandes recibimientos, el público ha estado volcado con nosotros. Veremos a ver si esta circunstancia es así pero, en cualquier caso, los que estén animando van a ser fieles y serán muy ruidosos y sentiremos su calor. Y, si no fuera así, tenemos también experiencia en ambientes más hostiles y se nos ha dado bien.

Recuerdos personales de Luis de la Fuente antes y después de la final: "Nosotros llegamos aquí convencidos de que podíamos pelear y disputar el Mundial. Gracias a Dios estamos aquí en la final con todas las posibilidades. Me acordaré de la gente que ha estado con nosotros siempre. Primero, de mi familia, de los que no están. Mis padres y mi hermano no están y les habría encantado disfrutar este momento pero, sobre todo, de los que están que son mi familia y amigos, todos los incondicionales".