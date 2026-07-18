Alberto Cercós García 18 JUL 2026 - 20:00h.

Sergio Agüero bromea por redes con su amigo Aymeric Laporte antes de la final del Mundial

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La cuenta atrás para la gran final del Mundial entre Argentina y España, que se disputa mañana, también ha dejado espacio para el humor fuera del terreno de juego. En las últimas horas, Sergio 'Kun' Agüero ha protagonizado uno de los momentos más comentados en redes sociales con un mensaje dirigido a Aymeric Laporte, su antiguo compañero en el Manchester City. El exdelantero argentino respondió en tono de broma y vacile a unas declaraciones del central español y dejó una frase que rápidamente se hizo viral: "¿Qué es lo que te extraña? No te hagas el picante porque cuando nos vemos, te arrugás". Un comentario que el propio Agüero se encargó de rebajar posteriormente a través de su perfil en 'X', aclarando que se trataba simplemente de un vacile entre dos personas que mantienen una buena relación. "¿No entienden lo que es una broma? Laporte y yo somos amigos", dice el argentino en su cuenta oficial de 'X'.

El origen de la respuesta está en unas declaraciones de Laporte, cuando fue preguntado por el estilo de juego de la selección dirigida por Lionel Scaloni. El internacional español aseguró que Argentina es un equipo "agresivo" y que lleva los partidos al límite de la intensidad, unas palabras que llegan en un momento en el que el juego de la Albiceleste continúa siendo objeto de debate y de críticas por parte de algunos sectores. "No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear", dijo el español en rueda de prensa.

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Una broma que las redes no han sabido pillar

La relación entre ambos explica, en buena medida, el contexto del intercambio. Agüero y Laporte coincidieron durante varias temporadas en el Manchester City y compartieron vestuario bajo las órdenes de Pep Guardiola, por lo que mantienen una confianza que permite entender el comentario como una broma privada llevada al plano público. De hecho, el exfutbolista argentino ha cultivado desde su retirada una imagen cercana y espontánea, especialmente a través de sus apariciones en retransmisiones, podcasts y redes sociales.

Con la final a la vuelta de la esquina, el intercambio entre Agüero y Laporte ha servido para añadir un ingrediente más a un duelo que ya concentra toda la atención del fútbol mundial. Aunque las palabras del Kun han generado multitud de reacciones, el propio argentino insistió en que no había ninguna intención de provocar al defensa español. En cualquier caso, el episodio vuelve a poner el foco sobre una Argentina cuyo estilo competitivo sigue siendo motivo de discusión, mientras España afronta el reto de frenar a la vigente campeona en el partido que decidirá el título mundial.