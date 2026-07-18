Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 16:48h.

Dani Olmo bromea con la situación de Julián Álvarez

Los próximos pasos de Julián Álvarez tras las palabras de Gil Marín: la hoja de ruta para decidir su futuro

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Una de las principales amenazas que tendrá España en la final del Mundial 2026 contra Argentina de este domingo será, con el permiso de Leo Messi, Julián Álvarez, mientras su futuro también sigue dando de qué hablar. Esta semana hemos pasado de Joan Laporta confirmando la oferta por la Araña a Miguel Ángel Gil Marín negando que el Atlético de Madrid vaya a vender al delantero mientras Dani Olmo le lanza un guiño para que se sume al Barcelona.

En una entrevista con El Larguero, el mediapunta hablaba así sobre la presencia enfrente en el MetLife Stadium del delantero colchonero y de sus cualidades como futbolista tras haber cerrado su sequía con el golazo a Suiza en cuartos: "Es una gran persona, un jugador top y va a ser una bonita final y un buen reencuentro".

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Dani Olmo bromeó preguntado sobre si aprovecharía el España-Argentina para sacar del partido a Julián Álvarez hablándole del Barcelona: "Quizás para desestabilizarlo, pero bueno, ya veremos. Julián es una persona que está siempre muy metida en el partido, no es mucho de hablar, creo".

Preguntado sobre las declaraciones del propio Julián en las que pedía salir del Atlético de Madrid para "pelear por sus sueños", el jugador catalán le tiró un guiño culé aunque espera que, de momento, no pueda cumplir el de ganar su segundo Mundial: "Bueno pues, si dice esas cosas, entonces hay que luchar por sus sueños también, pero poco a poco. No es algo que insistamos ahora mismo. Yo, personalmente, creo que debe hacer lo que él crea y empecemos por que no gane el domingo".

Gil Marín cierra la puerta a Julián Álvarez

En una entrevista este viernes para los medios del Atlético de Madrid, el CEO rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, ya cerró la puerta de salida al delantero argentino: "Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Se lo hemos manifestado al jugador y a la gente y al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguid contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200".

El directivo rojiblanco confía en Julián Álvarez y espera que se reconduzca la situación para contar un año más con él: "Lo cierto es que conocemos a Julián. Le hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y condición de profesional. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso, de alguna manera, es lo que a mí me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora: de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un buen profesional".