Simeone reacciona a las palabras de Gil Marín sobre el 'caso Julián Álvarez' en redes

Celia Pérez 17 JUL 2026 - 13:23h.

El consejero delgado vuelve a cerrar la puerta a la salida del argentino

Gil Marín responde sin filtros a Joan Laporta por Julián Álvarez: “Nuestra respuesta sí es infinita”

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El Atlético de Madrid ha decido dar un golpe en la mesa de nuevo en el 'caso Julián Álvarez'. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha respondido a través de los canales oficiales las declaraciones de Joan Laporta sobre la oferta del Barça por el argentino, en las que declara que la propuesta no es infinita, y ha dejado claro que la postura del cuadro rojiblanco "sí que es infinita".

El club rojiblanco ha manifestado insistentemente, de forma privada y pública, su intención de no vender al internacional argentino, con contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Y hoy ha sido una muestra más. "Mi voluntad es clara, la del club también, se lo hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça: el Atlético es el lugar del mundo para Julián y que él es el delantero perfecto para el Atlético. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente del Barça diciendo que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita y es que no queremos transferirlo, y no aceptaremos ni una oferta de 100, ni de 150, ni de 200 millones por Julián Álvarez", declaró el consejero delegado colchonero.

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Una postura que el club ha hecho oficial en todos los canales oficiales y que ha tenido la reacción de Diego Pablo Simeone. El técnico rojiblanco le ha dado like al dicho post en Instagram, apoyando las palabras de Gil Marín en el 'caso Julián Álvarez'.

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El pasado 23 de junio, ante el interés del Barcelona en su fichaje, el atacante argentino, que disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España, declaró: "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. El Atlético ya ha rechazado sendas propuestas del Barcelona y del Real Madrid por el delantero durante este verano.