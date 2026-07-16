El Arsenal cambia el tiro con Julián Álvarez: dos fichajes a la espera del Atlético de Madrid

Fran Fuentes 16 JUL 2026 - 16:17h.

Mikel Arteta cierra a dos jugadores, pero aún se mantiene en la carrera por el delantero argentino

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El culebrón de Julián Álvarez sigue en marcha con una amplia variedad de actores secundarios. El argentino, que expresó su deseo de salir del Atlético de Madrid, es objeto de deseo del FC Barcelona pese a que estos ya han firmado a Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Otro de los clubes que se ha interesado de manera insistente es el Arsenal, quien incluso ha llegado a plantear un intercambio por Viktor Gyokeres. Sin embargo, más allá de este fichaje, el club londinense se cubre las espaldas por si no se llegase a certificar.

En este sentido, los gunners, según informa Ben Jacobs para TalkSPORTS, se han lanzado a por el fichaje de Morgan Rogers, delantero del Aston Villa. En este sentido, el conjunto londinense espera conseguir un acuerdo por el jugador en unas cantidades inferiores a los 100 millones de euros. Las negociaciones darán un paso adelante una vez finalice el Mundial, ya que Inglaterra tiene aún pendiente de disputar el partido por el tercer y cuarto puesto, en el cual se jugarán la medalla de bronce frente a Francia.

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No sería el único fichaje millonario que planea el Arsenal. Y es que, según informa David Ornstein en The Athletic, también han alcanzado un acuerdo para fichar a Christos Tzolis, extremo griego del Brujas, a cambio de 40 millones de euros. En este sentido, su llegada no está tan ceñida a la punta de ataque, sino destinada a cubrir la baja de Leandro Trossard, quien pondrá rumbo a Turquía para firmar por el Besiktas. Dos fichajes de mucho nivel a la espera de lo que el Atlético de Madrid decida hacer respecto a Julián Álvarez.

Los dos fichajes del Arsenal no descartan la llegada de Julián Álvarez

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¿Significa eso que estos dos fichajes excluyen directamente a Julián Álvarez? Rotundamente, no. Y es que, más allá de sus 21 goles en 55 partidos, el rendimiento de Viktor Gyokeres y, sobre todo, su estilo de juego no acaban de casar con el ideario de Mikel Arteta. El técnico vasco gusta más de delanteros más mixtos, y ahí Morgan Rogers es un jugador mucho más habilidoso, que mezcla mejor en el juego asociativo y, sobre todo, más móvil e independiente que el griego, que es un jugador más posicional. Ganar todo eso sin perder el instinto dentro del área es algo que al actual campeón de la Premier le daría mucho, y precisamente en ese mismo perfil encaja perfectamente Julián Álvarez.

De este modo, incluso con el fichaje de Morgan Rogers no se puede descartar en absoluto al Arsenal por el fichaje del delantero argentino. Más aún cuando el Atlético de Madrid se presenta como una solución para dar salida a Gyokeres. Sea como fuere, aún habrá que esperar unas semanas, ya que la intención del club rojiblanco es la de retomar conversaciones con el delantero argentino y tratar de convencerle de que se quede en el Metropolitano.