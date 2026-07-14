Marc Bernal, el deseo del Atlético de Madrid para el traspaso de Julián Álvarez

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 11:35h.

Es la última petición de Simeone para potenciar la medular

Greenwood se le escapa al Atlético por pedir el salario de Julián Álvarez

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Las ramificaciones de la operación de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid y Barcelona dejan un nuevo nombre encima de la mesa: Marc Bernal. El centrocampista de tan solo 19 años es el gran deseo de Diego Pablo Simeone para incorporar algo de magia a la medular del conjunto colchonero, un traspaso casi imposible que debe separarse de la búsqueda del '9' argentino.

La segunda oferta del Barça para acometer el fichaje de Julián Álvarez tiene fecha marcada, y mientras tanto los condicionantes para ajustarla a las pretensiones del Atlético son múltiples. Según Mundo Deportivo, el Cholo está ensimismado con la idea de tener a Marc Bernal en sus filas, pero el conjunto culé no quiere bajo ningún concepto incluirlo.

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La reciente renovación de Marc Bernal del pasado mes de septiembre es la última demostración del club blaugrana de la apuesta por el jugador, que además de una cláusula de 500 millones de euros tiene una salvaguarda aún mayor. Hansi Flick es el mayor defensor del jugador, y siempre le ha dado los galones suficientes como para hacerlo indiscutible en el proyecto.

Tanto es así que la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió Bernal en agosto de 2024 no ha frenado su trayectoria hasta consolidarse como una de las alternativas en la medular culé. Y eso es mucho decir en un equipo repleto de internacionales en esa posición donde triunfan Pedri, Fermín, Gavi y Dani Olmo entre otros.

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La última puntilla del caso es que el pasado mes de abril el agente de Marc Bernal, Raúl Verdú, estuvo reunido con Mateu Alemany, pero el entorno confirmó que no era una negociación por el centrocampista sino por otros jugadores de su cartera. Ahora ese momento resuena aún más fuerte por el sonado interés de Simeone en el catalán, un extra más en el marco del culebrón Julián Álvarez.