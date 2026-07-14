LaLiga anuncia fechas y horarios de la jornada 1 dividida, la jornada 2 y la jornada 3

El primer partido, el sábado 15 de agosto en Mendizorroza

Por qué Real Sociedad y Celta de Vigo tendrán que adelantar su partido de la jornada 6

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Ya hay horarios para las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Un inicio de campeonato que estará marcado por el Mundial, ya que los diez partidos de la jornada 1 estarán divididos en distintas fechas debido a que hay varios jugadores cuyos futbolistas están aún disputando las semifinales del torneo. Tanto la RFEF como el organismo presidido como Javier Tebas llegaron a un acuerdo con la AFE para que aquellos clubes con al menos un futbolista en la fase final del Mundial pudieran solicitar el aplazamiento de su primer encuentro, algo que finalmente afecta a cuatro partidos.

Horarios de la jornada 1 dividida

LaLiga arrancará el sábado 15 de agosto en Mendizorroza con la disputa del Alavés-Getafe. Ese mismo día se jugará a las 21:30 horas el Sevilla-Rayo Vallecano.

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El domingo 16 de agosto, tres partidos más: Racing-Villarreal a las 17:00 horas, Espanyol-Levante a las 19:00 horas y Celta-Osasuna a las 21:30 horas. El Dépor-Elche se jugará el lunes 17 de agosto a las 21:00 horas.

Y a partir de aquí, los cuatro partidos aplazados por el Mundial. Llama especialmente la atención que el Atlético de Madrid-Málaga se jugará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas pese a que los rojiblancos tienen hasta nueve jugadores disputando las semifinales del torneo, aunque todo apunta a que se debe a que acogerán conciertos en el Metropolitano en las fechas posteriores.

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Los tres partidos restantes sí se jugarán diez días después, tal y como estaba previsto: Valencia-Betis el martes 25 de agosto, Real Madrid-Real Sociedad el miércoles 26 de agosto y Barcelona-Athletic el jueves 27 de agosto, todos a las 21:00 horas.

Horarios de la jornada 2 de LaLiga

Casi sin tiempo para descansar, la jornada 2 arrancará el jueves 20 de agosto a con la disputa del Rayo-Alavés. Y un día más tarde, el viernes 21 de agosto, el Betis-Real Sociedad, ambos partidos a las 21:00 horas.

El sábado 22 de agosto se jugarán tres encuentros: Athletic-Sevilla a las 17:00 horas, Valencia-Celta a las 19:30 horas y Espanyol-Real Madrid a las 21:30 horas.

El domingo 23 de agosto, otros tres duelos más: Atlético de Madrid-Villarreal a las 17:00 horas, Getafe-Racing a las 19:30 horas y Elche-Barcelona a las 21:30 horas.

Y el lunes, sorprendentemente, habrá dos encuentros: Osasuna-Levante a las 19:30 horas y Málaga-Deportivo a las 21:30 horas.

Horarios de la jornada 3 de LaLiga

La jornada 3 de LaLiga EA Sports arrancará el viernes 28 de agosto con dos partidos: Racing-Elche a las 19:00 horas y Alavés-Villarreal a las 21:30 horas.

El sábado 29 de agosto se jugarán tres encuentros: Levante-Betis a las 17:00 horas, Real Sociedad-Espanyol a las 19:00 horas y Sevilla-Atlético de Madrid a las 21:30 horas.

El domingo 30 de agosto, otros tres duelos más: Real Madrid-Málaga a las 17:00 horas, Deportivo-Valencia a las 19:30 horas y Celta-Athletic a las 21:30 horas.

Y una vez más, el lunes se cerrará agosto con la disputa de los dos últimos encuentros: Osasuna-Getafe a las 19:30 horas y Barcelona-Rayo a las 21:30 horas.

A diferencia de otros años, en esta ocasión el primer parón de selecciones no se producirá hasta el lunes 27 de septiembre, y además será doble. Es decir, que se disputarán hasta siete jornadas antes del primer parón, además de la primera jornada de la Champions y la primera jornada de la Europa League.