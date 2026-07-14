El Sporting CP vende al extremo al Al Ahli, pero el Barça no verá ni un euro

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Al FC Barcelona no le ha salido nada bien la 'operación Francisco Trincao'. El extremo está a un paso de marcharse a Arabia Saudí a cambio de 50 millones de euros, pero en el Camp Nou no verán ni un solo euro después de vender todo su porcentaje hace apenas un año al Sporting CP, que ahora sacará una buena tajada por el portugués.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, el Al Ahli ya tiene cerrado el fichaje de Trincao. Ya se han cerrado todos los flecos entre el club árabe y el Sporting, que recibirá 45 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables.

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Por qué el Barcelona no ingresa nada por Francisco Trincao

Es evidente que desde las oficinas del Camp Nou no han sido capaces de manejar de la mejor manera la situación del luso. El Barça fichó a Trincao en verano de 2020 a cambio de 31 millones de euros, pero apenas duró un año vistiendo la camiseta azulgrana. En verano de 2021, el Wolverhampton pagó 6 millones por su cesión. Y en verano de 2022, el Sporting pagó 3 millones por otro año cedido.

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En verano de 2023, el Sporting decidió fichar el 50% de los derechos de Trincao a cambio de 7 millones. Dos años más tarde, y tras un rendimiento positivo, desde Lisboa presentaron al Barcelona la opción de comprar el 50% restante a cambio de 11 millones. Para sorpresa del propio Sporting, el Barcelona aceptó la propuesta, por lo que perdió los derechos del jugador a cambio de un total de 18 millones. Ya entonces se intuía que desde la capital lusa pretendían vender al futbolista un año más tarde.

Sólo un año más tarde, el Sporting va a vender a Trincao por 45 millones fijos y 5 millones en variables al Al Ahli, pero en la Ciudad Condal no verán ni un solo euro de esa cantidad, confirmando una gestión desastrosa en términos económicos. Si hubieran conservado el 50%, habrían ingresado ahora casi 25 millones por su traspaso. Por contra, vendieron al jugador por 18 millones tras recibir 9 millones adicionales por sus dos cesiones años antes y pagar 31 millones en 2020.