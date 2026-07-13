La cláusula secreta de Ferran Torres con el Manchester City que presiona al Barça a venderlo

Celia Pérez 13 JUL 2026 - 13:40h.

Estaría obligado a pagar una cantidad extra si se da una circunstancia

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Ferran Torres está en la rampa de salida. El delantero no tiene clara su continuidad en el Barça, despertando el interés de equipos como el PSG, a pesar de que en algún momento se habló hasta de una posible renovación. La cuestión transciende mucho más allá de lo que pueda desear personalmente jugador o club, y es que su salida podría estar marcada por una cláusula en su contrato de venta con el Manchester City.

The Athletic desvela este lunes que el Barça se ha planteado la venta de Ferran Torres este verano teniendo en cuenta el desembolso que tendría que realizar al cuadro citizen. La cuestión es que en la compra hace cuatro años, en 2022, el club culé realizó un desembolso de 55 millones de euros, más otros diez en variables, que ya se habrían alcanzando. A todo ello, habría que sumarle ahora una nueva cláusula por la que el Barça estaría obligado pagar una cantidad que rondaría los ocho millones de euros.

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De esta forma, el coste del fichaje de Ferran Torres podría alcanzar los 73 millones de euros y sería el motivo por el que Deco se mostraría reacio a ofrecerle una ampliación de su contrato. En este escenario, el club ve con buenos ojos venderlo este verano e ingresar algo por un futbolista que el verano que viene termina su vinculación con la entidad culé y podría marcharse totalmente gratis.

Con todo saliendo a la luz en estas horas parece complicado que Ferran Torres vaya a continuar en el FC Barcelona y más teniendo en cuenta el interés del PSG por él. "Ni lo sé ni me importa", fue la escueta respuesta del futbolista al ser preguntado por el conjunto parisino. Bastante esquivo habrá que ver qué pasa finalmente con su futuro en la entidad culé.