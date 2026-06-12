El Barça echa una mano a la Selección Española con Ferran Torres antes del debut en el Mundial

Javi Rayo 12 JUN 2026 - 09:35h.

Ferran Torres podrá centrarse 100% en el Mundial tras aclararse qué pasa con su futuro

Jugadores de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en el Mundial 2026

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Muchos jugadores acuden al Mundial con el futuro aún por decidir, lo que evidentemente puede llevar a distracciones. Algunos como Cucurella prefieren dar la orden a sus agentes de que no le comuniquen ninguna oferta y otros en cambio -como Bernardo Silva- prefieren primero resolver su futuro y luego centrarse al 100% en la cita mundialista. Uno que va a poder concentrarse sin problemas es Ferran Torres, a quien se le acaba de despejar su futuro a corto y medio plazo.

Ferran Torres, renovación a la vista

Según revela el periodista Roger Torelló en Mundo Deportivo, el FC Barcelona ha decidido renovar a Ferran Torres. En las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que el club catalán se desprendiese de su delantero para hacer caja, pero nada más lejos de la realidad. No sólo no habrá traspaso si no que firmará su renovación a la vuelta del Mundial.

Ferran Torres acababa contrato en 2027 y, según la información citada, la dirección deportiva del FC Barcelona hará efectiva la cláusula en su contrato que daba pie a una renovación. Aunque no han trascendido los detalles exactos de la misma, Mundo Deportivo especula con la posibilidad de una renovación de entre tres o cuatro temporadas más para el ex del Valencia.

Tras la salida de Robert Lewandowski a final de esta temporada y el traspaso definitivo de Ansu Fati al Mónaco, Ferran Torres es el único delantero centro que queda en el FC Barcelona, a la espera de lo que pueda pasar con Julián Álvarez. El Barça ata así al goleador de la Selección Española y se asegura una buena nómina de goles por temporada. El ex del Manchester City ha disputado este año 49 partidos con la camiseta blaugrana marcando 21 goles y dando tres asistencias. Unas cifras nada malas teniendo en cuenta que en muchos partidos ha sido suplente de Robert Lewandowski, Raphinha o Lamine Yamal.