Lamine Yamal alucina al ver los pies descalzos de Nico Williams: "Dios mío"

Javi Rayo 12 JUN 2026 - 08:50h.

Lamine Yamal y Nico Williams siguen haciendo de las suyas en la concentración de España

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Nico Williams y Lamine Yamal siguen haciendo de las suyas para matar el tiempo libre en la concentración de España en Estados Unidos. Al igual que pasó en la Eurocopa, los dos atacantes no paran de picarse a la mínima oportunidad que tienen. Esta vez ha sido el jugador del Barça, quien no podía parar de reír al ver los pies del futbolista del Athletic sin las botas de fútbol. Una risa que acabó contagiándose al de resto de compañeros de la Selección. Puedes ver la divertida secuencia pinchando en el vídeo superior de este artículo.