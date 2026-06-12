Javi Rayo 12 JUN 2026 - 08:22h.

El lateral español desvela en El Partidazo una apuesta de lo más arriesgada

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Cada vez quedan menos días para que España debute en el Mundial. No es ningún secreto que la Selección Española está entre las favoritas para levantar el títulos. Lo piensan en nuestro país y también fuera de las fronteras. Es pregunta recurrente en las ruedas de prensas el qué pueden prometer los futbolistas si consiguen poner la segunda estrella en la camiseta. Primero fue Lamine Yamal y ahora ha sido el turno de Marc Cucurella. Eso sí, la apuesta del futbolista del Chelsea es de lo más arriesgada y de esas que -literal- dejan huella para siempre.

Cucurella no se anda con rodeos

A pregunta de Juanma Castaño en El Partidazo, Cucurella no deja dudas. Sin titubeos. "Me tatuará la cara de Luis de la Fuente", señala. El ex del Getafe tiene claro que debe superar su apuesta de la Eurocopa, cuando se tiñó su pelo de rojo, y que mejor manera de hacerlo que llevando para siempre al seleccionador nacional en su piel. Lo que Cucurella no sabe todavía es en qué parte de su cuerpo se lo hará si España sale campeona de Estados Unidos. Eso sí, será "pequeñito" y si puede ser, en algún lugar donde no se vea mucho.

Como era de esperar, a Cucurella le tocó también hablar sobre su futuro. En los últimos días se ha especulado con la opción de que pueda regresar a LALIGA de la mano de FC Barcelona, Real Madrid o Atlético. El todavía jugador del Chelsea ha dicho sentirse "muy contento" en su club y esperará a que acabe el Mundial para tomar una decisión sobre qué hacer. "Ahora mismo no quiero hablar de eso, mi familia es muy feliz en Londres pero no quiero saber nada, quiero disfrutar de esto, no sería justo estar pensando en otras cosas", comenta el canterano del FC Barcelona.