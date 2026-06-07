Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 17:36h.

Lamine Yamal responde a las preguntas de sus seguidores

Lamine Yamal y Nico Williams, cara y cruz para el España-Cabo Verde con respuesta del Barça

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Este domingo, Lamine Yamal ha subido un nuevo vídeo a su canal de Youtube en el que contesta a varias preguntas lanzadas por sus seguidores de todo tipo, desde el plano personal hasta el futbolístico. El internacional español, que sigue recuperándose en Chattanooga de la lesión con la que acabó la campaña, ha demostrado una tremenda madurez a sus 18 años dando consejos a los aficionados y reflexionando sobre lo bien que le vino para madurar el Balón de Oro que le ganó su amigo Ousmane Dembélé en 2025.

El jugador del Barça y de la Selección Española ha contestado a todo tipo de cuestiones, incluyendo el cambio de look para el Mundial o cuándo dejará de llevar brackets en palabras de su propia dentista. Además, ha recordado como los tres mejores días del último año aquellos en los que, como él mismo explica, pudo hacer cosas "de persona normal".

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Las confesiones de Lamine Yamal

Primer Mundial que recuerdas: "Bueno, como sabéis que tengo tres años, el primer Mundial que recuerdo es el de 2014. Ganó Alemania, me acuerdo mucho de ese Alemania-Brasil y de la final. No me acuerdo del de 2010 y mucho menos de 2006 porque no había nacido".

Qué aprendiste de la Eurocopa 2024 que puedas aplicar en el Mundial: "Aprendí sobre todo en el primer partido con los primeros nervios porque eres un chaval y tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y es diferente a todo lo de clubes. Aprendí a tener más calma, que los partidos son muy largos y que, si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros seis. Sin prisas, que salga natural y que el torneo es muy largo y siempre se acaba mejor de lo que se empieza".

Qué idiomas hablas en el campo y el vestuario: "A ver, en el campo, somos la selección de España, así que hablamos español. Y, con el árbitro: 'referee, yellow card'. Inglés y español, ya está".

Eres Ryansbuss19: "Soy ryansbuss19 en mi cuenta de TikTok. A ver, la gente no quiere buscar bien y darse cuenta de que no tenga Titter. Ese chaval al abrir mi cuenta de TikTok se hace Twitter y dice tonterías pero no soy yo, no tengo Twitter. Miro Twitter muy de vez en cuando y no en los momentos que sé que todo el mundo está hablando de mí".

Jugador infravalorado: "Sería, por ejemplo, Gerard Martín. Infravalorado era como Müller antes. Fabián, del PSG. Y Merino".

Por qué te vendas la mano: "Me la vendo porque, jugando a la Play, le di una torta a la tele y me reventé los dedos, se me hincharon un montón. A partir de ahí me vendé y como que el vendaje me sentó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Hicimos la broma de KB9 y ya me lo dejé y me queda muy bien, creo, así que ya me lo dejo".

Qué consejo le darías a alguien que quiera ser futbolista: "Que sueñe. Al final el fútbol es un deporte que igual que puedes debutar a los 16 años puedes debutar a los 27. Entonces, que sueñe y disfrute, que se lo pase bien jugando al fútbol y que trabaje mucho. El futbolista menos disciplinado hace el mínimo que es entrenar, ir al gimnasio y prepararse. Hasta el que tú pienses que es el menos disciplinado, trabaja. Trabajar y disfrutar del fútbol, sobre todo disfrutar, porque es un deporte muy bonito y en este Mundial se junta todo y se disfruta mucho".

Gestionas tus propias redes sociales: "Sí, la verdad es que sí. Hay veces que, cuando tengo que subir algo, no lo subo yo pero todo lo que son fotos mías, típicas 20 de mi mes, las subo yo. Historias y comentarios que se notas que los subo yo. Cuando veis que la he liado, soy yo. Cuando es publicidad y eso, es el community manager".

Qué piensas del VAR: "Me parece que es algo justo pero que sí que es verdad que, en situaciones, frena mucho el juego. Cuando se para seis minutos el partido, por mucho que vaya a hacer justicia la acción, que sea fuera de juego o no, seis minutos es mucho tiempo parado. Yo me acuerdo del fútbol de antes, que te robaban pero el partido seguía y eso molaba también".

Qué sentiste cuando ganó Dembélé el Balón de Oro y no tú: "La verdad, siendo sincero, yo pensé que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día. Yo creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé. Para crecer yo personalmente, creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no iba a valorar lo que es ganar un Balón de Oro. Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien, he salido con él, he estado y hablado con él mucho. El otro día me habló, que cómo estaba y me ayudó a crecer mucho personalmente. Me ayudó como a levantarme porque no estaba en un buen momento y creo que he madurado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida. Me alegré mucho por Ous, hemos estado en Dubái, se ve que nos llevamos muy bien y hablamos de vez en cuando. A ver si este año es el mío".

Una promesa si ganas el Mundial: "Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas. Prometo que, si gano el Mundial, sorteo 100 beats".