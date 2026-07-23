El plan B del Barcelona se pone en marcha: Darwin Núñez ya prepara su salida del Al Hilal

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUL 2026 - 12:20h.

El delantero uruguayo no quiere seguir en Arabia Saudí y espera una llamada del Barcelona

El Barcelona ultima el fichaje de Joao Cancelo: últimos flecos y fecha de llegada

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El FC Barcelona sabe que la incorporación de Julián Álvarez, pese a ser la gran prioridad para reforzar la delantera, es muy complicada y en los despachos del club azulgrana ya se contemplan alternativas si esa operación no llega a buen puerto. Entre ellas aparece el nombre de Darwin Núñez. Según informa el diario SPORT, el delantero uruguayo está decidido a abandonar el Al Hilal este mismo verano y su objetivo pasa por regresar a la élite europea, con el Barça como destino preferido.

Darwin Núñez quiere salir del Al Hilal y el FC Barcelona es uno de sus destinos favoritos

Darwin Núñez se ha incorporado a la concentración del Al Hilal en Austria, aunque su intención es resolver su futuro antes del 3 de agosto, fecha prevista para el regreso del equipo a Arabia Saudí. El delantero de 27 años no entra en los planes del conjunto saudí y habría confiado la gestión de su salida a Jorge Mendes.

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El representante portugués trabaja para encontrar una solución que permita al internacional uruguayo regresar a un club con aspiraciones en la Champions League. La salida, sin embargo, no será sencilla. El Al Hilal no contempla rescindir su contrato y pretende recuperar parte de los 55 millones de euros que invirtió en su fichaje el pasado verano. La fórmula de una cesión aparece como la vía más factible para desbloquear la operación.

En el Camp Nou la prioridad sigue siendo Julián Álvarez, pero el nombre de Darwin está sobre la mesa como una alternativa si la negociación con el Atlético de Madrid no prospera. No sería la primera vez que el uruguayo está cerca de vestir de azulgrana ya que en 2020, cuando todavía militaba en el Almería, el Barcelona intentó hacerse con parte de sus derechos federativos a través de Ramón Planes. La operación terminó frustrándose cuando el Benfica irrumpió con una oferta de 33 millones de euros.

Cinco años después, el escenario es muy diferente. Tras su paso por Liverpool y Al Hilal, Darwin busca relanzar su carrera. El atacante estaría incluso dispuesto a renunciar a parte de su elevado salario para facilitar su regreso al fútbol europeo. Por ahora, todo dependerá de la evolución del fichaje de Julián Álvarez. Si esa operación se complica, el nombre de Darwin Núñez podría ganar enteros como el plan B del Barcelona para reforzar su delantera.