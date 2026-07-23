Anthony Gordon pasea por el centro de Barcelona y nadie le reconoce

Alberto Cercós García 23 JUL 2026 - 09:21h.

Tras terminar el Mundial con Inglaterra, Anthony Gordon ya está en Barcelona adaptándose a su nueva vida

El Atlético de Madrid incluye seis veces a Ferran Torres en un vídeo de Marcos Llorente, Baena y Pubill y dispara los rumores de su fichaje

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Con el Mundial ya terminado y tras cerrar su incorporación como uno de los grandes fichajes del FC Barcelona para la nueva temporada, Anthony Gordon ya se encuentra en la ciudad condal para acelerar su adaptación e integrarse cuanto antes a la dinámica del equipo. El extremo inglés disfruta de sus primeros días en Barcelona y un curioso vídeo se ha hecho viral en redes sociales: en él se puede ver al futbolista paseando con total tranquilidad por el centro de la ciudad, vestido de manera muy informal y en chanclas, mezclándose entre los turistas y los viandantes sin que absolutamente nadie repare en su presencia. Las imágenes han sorprendido a los aficionados culés, que comentan lo insólito de ver a una de las nuevas estrellas azulgranas caminando sin escolta, sin aglomeraciones y sin ser reconocido por ninguna de las personas con las que se cruza, en una escena tan llamativa como poco habitual tratándose de un fichaje de semejante repercusión