Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 08:20h.

El entrenador rojiblanco hace alusión al 'Caso Nico Williams'

El Barcelona da el primer paso por el fichaje de Aymeric Laporte y el Athletic no duda

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¿Habrá un nuevo 'Caso Nico Williams'? Lo único seguro es que el Athletic Club no está por la labor de volver a vivir un verano tan convulso como los anteriores. Tras destaparse el interés del FC Barcelona en el fichaje de Aymeric Laporte, las teorías e informaciones han vuelto a brotar como ya ocurriese con el extremo rojiblanco.

En esta ocasión, la entidad rojiblanca, en palabras de Edin Terzic, ha zanjado rápidamente el asunto aunque no se descartan más novedades desde la Ciudad Condal. El técnico de los leones atiza al conjunto blaugrana y el Athletic 'sube' la cláusula de quince millones de euros.

Edin Terzic atiza al FC Barcelona

Finalizado el tercer amistoso veraniego con victoria ante el Sestao River (0-2), el preparador de Menden atendió a los medios de comunicación y abordó el 'Caso Laporte'. Terzic demostró conocer el pasado rojiblanco e hiló el runrún con el central con todo lo que rodeó en el pasado al futuro de Nico Williams: "Es una historia que se repite constantemente. Puede cambiar el nombre, pero bueno, no tengo mucho que decir. Deseo que esté pronto de vuelta aquí para poder trabajar con él".

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El Athletic aclara la cláusula de rescisión de Aymeric Laporte

En este sentido, el Diario AS profundiza en las palabras del entrenador de los leones y avanza la postura de la entidad bilbaína. Pese a todo lo rumoreado, el Athletic Club está muy tranquilo por el futuro de Aymeric Laporte y confía en su continuidad. Desde Barcelona se tasó el coste de la operación en una cantidad cercana a los quince millones de euros, pero el equipo que quiera fichar al campeón del mundo deberá pagar más.

Según la citada fuente, la cláusula de salida de Aymeric Laporte es más elevada, desmintiendo así las informaciones que nacieron desde territorio culé. Con mucho verano por delante, el Athletic quiere evitar un nuevo caso Nico Williams.