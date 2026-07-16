Juan Pérez 16 JUL 2026 - 12:58h.

Félix Tainta confiesa que los dos últimos veranos han sido complicados para el extremo

Nico Williams aclara cómo ha celebrado el gol de Mikel Merino: "Lo he gritado con rabia"

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 de Nico Williams es muy diferente a sus grandes desafíos con La Roja en los últimos años, y quizás eso cambia la perspectiva hasta dejar un panorama mucho más tranquilo en el mercado de fichajes. Con una amplia mayoría de las estrellas del Mundial en el punto de mira de los grandes clubes, el chaval que creció en San Juan de Luz vive una experiencia diferente que le separa de las "mentiras" relacionadas con el supuesto traspaso al Barça junto a los malos momentos vividos en los dos últimos veranos.

Las lesiones de Nico Williams en la última temporada han forzado a Luis de la Fuente a modificar la hoja de ruta de España en su planteamiento. El extremo no está a su mejor nivel, llegó tocado, se ha vuelto a lesionar durante el Mundial 2026 y eso ha forzado un cambio de sistema en la Selección Española para buscar en Baena a un jugador más de toque con conexión a la mediapunta.

El desborde en la banda izquierda no es el mismo, como tampoco lo es la situación del león con respecto a los dos años anteriores. Así lo cuenta el agente del jugador, Félix Tainta, en una charla en As donde desvela que ha tenido que aguantar mucho esos dos veranos: "Se hablaron muchas mentiras, parecía que valía todo, pero no podíamos estar saliendo a desmentir lo que se publicaba cada día. Yo trataba de proteger al chico por todos los medios, pero le afectaba”.

La otra cara de la verdad la cuenta Iñaki Williams, que como hermano lo cuidó al máximo en el proceso y ha desvelado hace poco en el reportaje 'Denominación de Origen', de RTVE, qué pasó con su hermano. "Si (Nico) no decidía de hoy para mañana o se mantenía en silencio o meditando lo que para él era un cambio de vida brutal, parecía que estaba mal", confiesa.

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Uno de los peores momentos fue cuando se vandalizó el mural, y es que Iñaki lo cuenta sin pelos en la lengua: "sobre todo cuando volvió mi hermano con su novia de vacaciones y nos encontramos la luna del coche rota". Entre esos episodios todo pasaba por la decisión de Nico de elegir su futuro, y ahí Iñaki aclara que hubo muchas mentiras dispuestas entre medios y afirmaciones de una de las partes.

Iñaki explica que cada día "un director deportivo decía una cosa, un medio de Twitter decía otra...", y el fin de todo fue una videollamada que le hizo su hermano mientras él estaba en Ibiza: "Me dice: 'Iñaki, que he tomado la decisión de que me quedo'. Le dije: '¿Estás de coña o me estás vacilando?'. A mi mujer le dije: 'Este chaval ha madurado, mi hermano ya no es un niño", y ahí volvió a empezar todo. Un culebrón que dio paso a una temporada aciaga que ahora puede acabar en un sueño para Nico si levanta la copa de campeón del mundo este domingo en Nueva York.