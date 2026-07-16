Juan Pérez 16 JUL 2026 - 11:42h.

Los guiños a Mbappé y Cristiano forman parte de las bromas

El vacile definitivo de Lamine Yamal a los franceses tras llegar a la final: "Pardon, pardon"

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La acumulación del hype para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina multiplica las narrativas con cada meme, imagen o incluso con el hálito de la afición en las horas previas hasta la llegada del partidazo. La noche del domingo va a ser especial para todo un país en busca del éxito, y entre tanto, el universo enfoca especialmente a Lamine Yamal y a Leo Messi en un duelo con recuerdos que presenta las bromas junto al aperitivo de uno de los enfrentamientos del siglo.

La tercera final de una Copa Mundial de la FIFA de Leo Messi frente a la primera de Lamine Yamal, con eso y la sonada imagen de la bañera hay más que suficiente para abrazar el acompañamiento audiovisual. La famosa foto donde el argentino de solo 19 años 'bañaba' al jugador español cuando este tenía cinco meses empieza a dar la vuelta al mundo en uno de los relatos más potentes de entre los posibles de la competición.

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La joven estrella contra la leyenda viva, la búsqueda del primer Mundial frente al segundo triunfo consecutivo y entre tanto, una lluvia de chistes continuados donde aparecen pullas directas a Mbappé, Cristiano Ronaldo o Bellingham por sus recientes eliminaciones.

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