Redacción ElDesmarque Madrid, 15 JUL 2026 - 09:44h.

El jugador del FC Barcelona cumplió con su palabra y respondió a los comentarios de los jugadores franceses en el campo

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La Selección Española ya está en la final del Mundial 2026. El combinado de Luis de la Fuente volvió a superar a Francia en un gran torneo internacional y ya está en la última ronda de la Copa del Mundo con un nuevo triunfo sobre los galos. La previa del encuentro estuvo marcada por el intercambio de declaraciones entre jugadores de ambos equipos, después de que Lamine Yamal asegurara que, si alguien debía tener miedo, era Francia. Algunos integrantes de la concentración francesa contestaron, especialmente de Warren Zaire-Emery, que recordó que “el partido se juega en el campo y no en las redes sociales”. Una vez conseguido el billete para la final, el extremo del FC Barcelona ha querido responder a su manera.

El mensaje de Lamine Yamal tras eliminar a Francia

Horas después de la clasificación a la final, Lamine Yamal publicó un vídeo en su perfil oficial de TikTok y este se ha hecho viral. En la grabación aparece dentro de su habitación con una gorra, mientras suena un tema de dembow de fondo y se señala en una ocasión el escudo de España. El extremo acompañó el vídeo con un mensaje que muchos han interpretado como una respuesta directa a Francia: “ESPAÑAAAA EN LA FINAL!!! pardon, pardon (y un emoticono llorando)”.

Igual que ocurrió hace dos años con Adrien Rabiot, cuando el centrocampista francés desafió al extremo antes de la semifinal continental y terminó viéndole marcar uno de los goles del torneo, las palabras de los jugadores franceses han vuelto a quedar en un segundo plano tras el resultado. Aunque en esta ocasión Lamine no viera portería, como sí pasó en la semifinal de la Eurocopa de 2024, el culé firmó un encuentro serio, participó en varias acciones de peligro y volvió a ser una amenaza constante para la defensa francesa.

Yamal no ha necesitado un gol para celebrar ya que le ha bastado con el pase de España a la final… y un irónico “Pardon, pardon” que ya ha conquistado las redes sociales.