María Trigo 15 JUL 2026 - 08:01h.

Un vídeo que desmuestra la unión que hay en la Selección Española

Lamine Yamal apaga las alarmas: la imagen más tranquilizadora al salir del estadio

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España está en la gran final del Mundial 2026 y la alegría es tremenda. El grupo de jugadores comandados por Luis de la Fuente ha hecho historia gracias a su juego, su compromiso y su unión. Una unión que se puede ver en este vídeo que subieron a las redes sociales de la Selección Española. En él, aprecen los futbolistas entrando en el vestuario del estadio de Dallas tras vencer a Francia. La mayoría entra gritando "vamos", pero Marc Cucurella lo hace con un "vaya puto recital".

Además, en las imágenes se puede ver a Dani Olmo diciendo un "estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta y acabamos en Nueva York" o a Unai Simón manifestando que "ahora lo estamos digiriendo. Con el paso de los días nos daremos cuenta de lo que estamos haciendo". También para rematar la faena aparece Rodri Hernández bailando y comiendo pizza. No es el único que saca los pasos prohibidos, pues le acompañan Laporte, Marc Pubill o Borja Iglesias en esa faceta.