Los argumentos de España que asustan a Inglaterra y Argentina

Javi Rayo 15 JUL 2026 - 01:10h.

El rival de España en la final del Mundial saldrá del partido entre Inglaterra y Argentina

Didier Deschamps culpa al árbitro de la derrota de Francia ante España: "¿Creen que estaba a la altura?"

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España ya aguarda en la final del Mundial a Inglaterra o Argentina. Ambas selecciones se jugarán el billete en su partido de semifinales de este miércoles. Ambas selecciones deben estar preocupadas de cara al hipotético partido del próximo domingo y es que la Selección Española ha mostrado motivos de sobra para poder ser campeona del mundo por segunda vez en su historia

El poder del bloque

Luis de la Fuente ha insistido en sala de prensa -y ha logrado plasmarlo en el campo-que la Selección Española es un equipo, un bloque. España ha dejado atrás las individualidades para formar un grupo colectivo aspirante a todo. Lejos de la dependencia de sus estrellas que tiene Argentina o Inglaterra, en el equipo español rinden todos por igual.

Ni un minuto por detrás en el marcador

Sólo España puede decirlo. La Selección Española es el único equipo en todo el Mundial que no ha ido perdiendo ni un sólo minuto en el marcador. Los de Luis de la Fuente sólo encajaron un gol ante Bélgica y fue el del empate. La superioridad se plasma también en este aspecto.

Sólo un gol encajado

España es el equipo menos goleado de todo el Mundial. Es la única Selección que sólo ha encajado un gol en todo el torneo. Sólo Bélgica fue capaz de perforar la portería de Unai Simón. No es sólo mérito del portero del Athletic sino también de todo el bloque defensivo.

Dejar a cero a una Selección como Francia

La Selección de Francia llegaba a las semifinales ante España promediando tres goles por partido. Ante España no marcaron ni uno. Sólo fueron capaces de hacer tres remates a puerta en todo el partido. España dio muestra de que es capaz de contener hasta a los equipos más verticales.

Un banquillo de lujo

Por si no fuera suficiente con la calidad de la alineación titular, Luis de la Fuente ha ganado partidos con los cambios. Mikel Merino ha marcado dos goles importantísimos saliendo en los minutos finales. Pero no sólo eso. Pedri, Fabián, Nico Williams, Marcos Llorente. Todos los teóricos suplentes de España han aportado muchísimo. Otra victoria más de Luis de la Fuente.