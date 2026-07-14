Cuándo es la final del Mundial 2026: fecha, horario y dónde se juega

El MetLife de Nueva York acogerá el partido decisivo del torneo

Cuándo es el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026: fecha y horario

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Cuatro selecciones y un solo objetivo. Este martes arrancan las semifinales del Mundial 2026, con España codeándose con los mejores equipos de mundo 16 años después. El combinado de Luis de la Fuente se medirá a Francia en busca de la ansiada final, mientras que Inglaterra y Argentina disputarán la segunda semifinal este miércoles por la noche.

Cuándo es la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial se disputará este domingo 19 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular español) en el MetLife Stadium de Nueva York, con capacidad para 80.000 espectadores.

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El partido, además, estará marcado por las altas temperaturas previstas, pues en la ciudad estadounidense serán las 15:00 hora local y, además, el recinto no cuenta con ningún tipo de cubierta.

Un día antes, el sábado 18 de julio, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto a las 23:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, el clásico encuentro que nadie quiere jugar.

El camino hasta la final del Mundial

Francia y España serán los encargados de abrir las semifinales. La selección gala llega con un pleno de triunfos en el torneo: 9 puntos en la fase de grupos ante Senegal, Irak y Noruega, 3-0 a Suecia en dieciseisavos, 0-1 a Paraguay en octavos y 2-0 a Marruecos en cuartos. Además, fue subcampeón en Qatar 2022 y campeona en Rusia 2018.

España arrancó con dudas con el empate ante Cabo Verde, pero se fue entonando con el paso de lo partidos. Fue primera en un grupo en el que también se enfrentó a Arabia Saudí y Uruguay, a quienes ganó, al igual que hizo posteriormente ante Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1).

Argentina ha llegado a semifinales con más dudas que certezas. Ganó a Argelia, Austria y Jordania en un grupo sin demasiadas exigencias. En dieciseisavos, se impuso 3-2 a Cabo Verde en la prórroga; en octavos, ganó 3-2 a Egipto con una remontada increíble; y en cuartos, llegó de nuevo a la prórroga para imponerse 3-1 a Suiza en superioridad numérica y con mucha polémica.

También ha ido dejando algunas dudas Inglaterra, adicta a las remontadas. En fase de grupos empató ante Ghana y ganó a Croacia y Panamá. En dieciseisavos ganó a RD Congo (2-1), en octavos se impuso a México con muchísimo sufrimiento (3-2) y en cuartos remontó ante Noruega en la prórroga (2-1), también con su dosis de polémica.