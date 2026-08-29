Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 15:45h.

Morata es nuevo jugador del Leganés

Las lágrimas de Morata en su presentación con el Leganés: un pasado como recogepelotas en Butarque

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Uno de los fichajes más sorprendentes de este mercado de verano ha sido la llegada de Álvaro Morata al Leganés cedido desde el Como en el regreso del delantero al fútbol español tras su etapa en el equipo de Cesc Fábregas. El futbolista fue presentado este viernes en Butarque y explicó los motivos de su llegada respondiendo a los críticos, a lo que se ha sumado Mati Prats. El presentador de ElDesmarque de Cuatro, en su editorial, se ha sumado en el palo a los 'haters' por la carrera del madrileño en la que además ha reivindicado la importancia de la salud mental.