Alberto Cercós García 28 AGO 2026 - 18:20h.

Marc Márquez quiere llevarse los 37 puntos del Gran Premio de Aragón y hoy no ha arriesgado todo lo que debería

El recado de Álex Márquez a su hermano Marc en clave Mundial: "Si tengo la oportunidad de ganar, lo voy a intentar"

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Marc Márquez ha comenzado el Gran Premio de Aragón con la máxima ambición, aunque también con una estrategia mucho más conservadora de lo habitual. El piloto de Ducati ha terminado tercero en la Practice del viernes, a solo 38 milésimas de Marco Bezzecchi y 28 de su hermano Álex Márquez, en una sesión en la que los tres pilotos han rodado por debajo del récord de MotorLand. Bezzecchi se ha llevado el mejor tiempo con un 1:45.455, nuevo récord absoluto del circuito, mientras que Marc había liderado por la mañana la FP1.

Aragón es, además, un escenario especialmente importante para Márquez. El piloto de Cervera llega a uno de sus circuitos talismán, donde ha logrado ocho victorias, siete de ellas en MotoGP, y donde busca reaccionar después de un Gran Premio de Gran Bretaña complicado. Su objetivo para este fin de semana es ambicioso: luchar por la 'pole', ganar tanto la 'sprint' como la carrera y recuperar terreno en un Mundial que tiene a Jorge Martín como líder. Marc afronta la cita aragonesa cuarto de la general y necesita recortar puntos para volver a meterse de lleno en la pelea por su décimo título.

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Un Marc Márquez cauto y sabio, que sabe priorizar

Precisamente por eso, el '93' ha decidido no forzar innecesariamente durante el tramo final de la Practice. Después de conseguir un primer 'time attack' competitivo, Márquez optó por no utilizar el último neumático blando para buscar una vuelta todavía más rápida. La decisión tiene una explicación clara: aprender de lo ocurrido en Silverstone, donde la exigencia física terminó condicionando su rendimiento en las carreras. "Lo teníamos en la estrategia planeado así: que si el primer time attack salía bien, luego toca minimizar cosas. Entonces minimizamos riesgos, que es lo importante también en este punto. Hay que cogerlos, pero si los puedes minimizar, mejor", explicó tras la sesión.

El propio Márquez considera que la igualdad obliga a gestionar cada detalle y no regalar nada. "Tenemos que seguir trabajando para intentar luchar por esa victoria, esa 'pole' y sacar el máximo. No será fácil", reconoció, consciente de que Bezzecchi y Álex han comenzado muy fuertes y de que mañana pueden aparecer otros rivales como Jorge Martín o Fabio Di Giannantonio. El italiano, además, ha demostrado un nivel sobresaliente pese a llegar físicamente tocado, algo que Márquez no considera sorprendente. Aragón acaba de empezar, pero el campeón ya ha dejado claro que quiere ganarlo todo y que, para conseguirlo, también sabe cuándo levantar ligeramente el pie.