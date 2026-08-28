Basilio García Sevilla, 28 AGO 2026 - 10:09h.

El Sevilla ultima la venta de Oso a la espera del 'OK' del jugador

El canterano se marchará traspasado al club satélite del Chelsea

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El Sevilla FC está a punto de cerrar una nueva venta esta pretemporada. Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’, se marcha al Estrasburgo francés, una ‘sucursal’ del Chelsea en la Ligue 1 gala, y ya este viernes no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Su ausencia ha sido la gran noticia del entrenamiento previo al partido ante el Atlético de Madrid, celebrado en el estadio Sánchez-Pizjuán.

El torrevejense ha sido el nombre de actualidad en las últimas horas, cuando se conoció que estaba con pie y medio en la rampa de salida. El Sevilla llegó a un acuerdo para traspasarle por diez millones de euros, asegurándose un 10% de una futura venta, y horas más tarde sus agentes dieron luz verde a la operación.

Así las cosas, este viernes a mediodía está previsto que el jugador tome un avión privado rumbo a Estrasburgo, donde pasará los reconocimientos médicos y firmará su nuevo contrato si no hay sorpresas de última hora con el club del nordeste de Francia.

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La venta de Oso

De este modo, el Sevilla se asegura una plusvalía completa por un canterano que acababa contrato en 2027. Las negociaciones para su renovación se llevan produciendo prácticamente desde que el futbolista dio el salto a la élite, pero mientras en el club empezaron siendo optimistas, la situación se fue enquistando. Además, durante el verano Oso ha recibido el interés de varios clubes, e incluso se dio por hecho en julio que se marcharía al Olympiacos, el club que ahora negocia por Rubén Vargas y en el que estuvo trabajando José Ignacio Navarro de la mano de Antonio Cordón.

La salida de Oso, eso sí, no repercute de forma relevante en el Límite de Coste de la Plantilla Deportiva de la entidad, ya que su salario era bajo, aunque sí podrá utilizar parte de la plusvalía, si lo desea, para acometer nuevos fichajes. Relaja algo la situación del Sevilla, pero se necesita alguna venta más -la de Vargas- para tratar de rematar el mercado con hasta cuatro nuevos jugadores.