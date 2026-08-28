Posibles alineaciones del Sevilla y el Atlético de Madrid en la Jornada 3 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 28 AGO 2026 - 08:31h.

Muchas dudas en ambos equipos con el mercado aún abierto

Desvelan detalles de la relación del Cholo Simeone con Julián Álvarez: “A mitad del primer año ya estaban rajando”

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Un precioso encuentro en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla, sumergido en numerosas operaciones aún en el mercado de fichajes, recibe este sábado al Atlético de Madrid, que llega, por su parte, metido en la eterna pelea de Julián Álvarez con su futuro.

A pesar de ello, de que todas las miradas están centradas en el mercado de fichajes, ambos entrenadores afrontan la cita de este sábado con la intención de sumar tres puntos que permitan a sus respectivos encargados en materia de fichajes trabajar con más tranquilidad, aunque la guerra, esta vez, será muy diferente a la del pasado año.

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Las novedades del Sevilla

El conjunto hispalense llega tras haber vencido en sus dos primeros encuentros de la competición y con algunas dudas en su alineación. Luis García Plaza lamentaba la pasada semana la falta de recursos y la duda existente con jugadores como Vargas, pero siete días después la historia no ha cambiado en demasía.

Todo apunta a que el ex del Alavés seguirá sin contar con Rubén Vargas, que sigue trabajando en su adiós, y tampoco lo hará con Oso, futbolista que está muy cerca de marcharse a la Ligue 1. Por otra parte, recupera a Alfon (y posiblemente a Marcao) e intentará apurar hasta última hora con Juan Iglesias, futbolista que solo se ha ejercitado en un par de sesiones.

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Con todo ello, esperamos un once formado por Odysseas Vlachodimos; Carmona, Sangante, Kike Salas y Gabriel Suazo en la zaga; Agoumé y Kochorashvili en el medio; Miguel Sierra, Guridi y Julio Díaz en la mediapunta; y arriba, en punta, Robbie Ure.

El posible once del Sevilla: Odysseas; Carmona, Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Kochorashvili; Miguel Sierra, Guridi, Julio Díaz; Robbie Ure.

Las novedades del Atlético de Madrid

Tampoco se libra de las dudas Diego Simeone. El técnico argentino, con el nombre de Julián Álvarez día sí, día también, en la portada, trabaja para visitar el Sánchez-Pizjuán sin delantero centro y parece que deberá reorganizar su once para sumar de tres.

El argentino, que recupera a Lookman y planea colocarle junto a Giuliano, aún tiene decidir su mediocampo, donde Barrios ha probado durante la semana tanto con Koke como con Cardoso, hombre que viviría la cita con especial interés después de su pasado en el Betis.

Con todo esto, esperamos un once con Jan Oblak en portería; Marcos Llorente, Pubill, Hancko y Grimaldo en la zaga; Kang-in y Baena harían de extremos con Barrios junto a Koke o Cardoso; mientras que arriba quedarían Lookman y Giuliano.

El posible once del Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Kang-in Lee, Barrios, Koke/Cardoso, Baena; Giuliano y Lookman