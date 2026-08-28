Fran Fuentes 28 AGO 2026 - 07:45h.

Toda la información relativa al fichaje del delantero argentino y su posible adiós al Atlético de Madrid, minuto a minuto

Así vivimos la última hora de Julián Álvarez durante el día de ayer, 27 de agosto

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El caso Julián Álvarez se mantiene en el centro de la actualidad deportiva en las últimas horas. Y es que su situación, toda vez que en el Atlético de Madrid insisten en que no negociarán con el FC Barcelona, se reduce a dos escenarios: o se queda, o se va y cierra su fichaje por el Arsenal. En este sentido, el delantero se encuentra reflexionando sobre qué es mejor, si tratar de revertir su situación en el conjunto rojiblanco o si poner tierra de por medio y volver a Inglaterra. Sea como fuere, la jornada de hoy viene marcada por el cruce de declaraciones de ayer entre Miguel Ángel Gil Marín y Rafa Yuste tras el sorteo de la Champions, y por el entrenamiento del conjunto rojiblanco de hoy, al que se desconoce si el delantero acudirá o volverá a estar ausente. Aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca durante el día de hoy, minuto a minuto.