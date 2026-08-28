En directo, la situación de Julián Álvarez y posible salida del Atlético de Madrid
Toda la información relativa al fichaje del delantero argentino y su posible adiós al Atlético de Madrid, minuto a minuto
Así vivimos la última hora de Julián Álvarez durante el día de ayer, 27 de agosto
El caso Julián Álvarez se mantiene en el centro de la actualidad deportiva en las últimas horas. Y es que su situación, toda vez que en el Atlético de Madrid insisten en que no negociarán con el FC Barcelona, se reduce a dos escenarios: o se queda, o se va y cierra su fichaje por el Arsenal. En este sentido, el delantero se encuentra reflexionando sobre qué es mejor, si tratar de revertir su situación en el conjunto rojiblanco o si poner tierra de por medio y volver a Inglaterra. Sea como fuere, la jornada de hoy viene marcada por el cruce de declaraciones de ayer entre Miguel Ángel Gil Marín y Rafa Yuste tras el sorteo de la Champions, y por el entrenamiento del conjunto rojiblanco de hoy, al que se desconoce si el delantero acudirá o volverá a estar ausente. Aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca durante el día de hoy, minuto a minuto.
El Atleti ya sabía que Julián Álvarez quería jugar en el Barça
Según Jota Jordi en El Chiringuito, el Atlético de Madrid fue consciente en todo momento de que el deseo de Julián Álvarez era el de jugar en el FC Barcelona, incluso cuando decidieron ayudarle.
Jota Jordi y la situación de Julián Álvarez: "Va a ser valiente"
Durante El Chiringuito de anoche, Jota Jordi aseguró que Julián Álvarez no jugará en el Arsenal. Del mismo modo, afirma que "hablará despues del cierre de mercado". El tertuliano afirma que Julián "va a ser valiente" para afrontar todo lo que se le viene encima. Puedes verlo en el vídeo insertado a continuación.
¡Buenos días! Te damos la bienvenida al directo sobre Julián Álvarez hoy, 28 de agosto
¡Muy buenos días! Este viernes, 28 de agosto, seguiremos contándote en directo todo lo que acontezca en torno a la figura de Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid, rumbo al FC Barcelona o al Arsenal, minuto a minuto. ¡¡Arrancamos!!