Lucas Gatti 26 AGO 2026 - 18:16h.

El Arsenal, dispuesto a realizar una segunda propuesta

En directo, Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid: última hora

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Julián Álvarez atraviesa las horas más delicadas desde que llegó al Atlético de Madrid. Este martes, el delantero no se presentó al entrenamiento por una indisposición. Según pudo saber El Desmarque, el martes ya se encontraba descompuesto. Por este motivo, el médico del cuadro colchonero se trasladó hasta su domicilio, comprobó que estaba debilitado y le indicó la medicación correspondiente. Pero el malestar no sería solamente físico: el jugador está atravesando un momento de fuerte afectación anímica por una situación que lleva meses y que todavía no encuentra una salida.

En las últimas horas, además, Julián volvió a tomar una decisión que puede marcar definitivamente su futuro: le dijo que no al Arsenal de Mikel Arteta. La primera propuesta del club inglés era concreta y económicamente muy importante: 120 millones de euros más otros 10 millones en variables. Una cifra que satisfacía las pretensiones económicas del Atleti, aunque de entrada pedían 150 millones para dejar salir a su máxima figura. Para el club rojiblanco, la operación representaba además una ganancia cercana a los 65 millones respecto de la inversión realizada para contratar al argentino hace mas de dos años. El Atlético estaba dispuesto a venderlo al Arsenal. Julián, no. Y esa diferencia explica el nuevo capítulo de una historia que comenzó varios meses atrás.

El club londinense estaría en condiciones de mejorar la propuesta y mandar una segunda en caso de que reciba el ok del futbolista argentino.

La propuesta que el Atlético quería aceptar, y el intermediario entre Álvarez y Arteta.

El Arsenal presentó una oferta que cumple con las condiciones económicas que pretendía el Atlético y Arteta considera al argentino una incorporación de primer nivel para su ataque. El entrenador español incluso se puso en contacto con Julián para explicarle el proyecto y tratar de convencerlo. Pero el problema nunca fue el Arsenal.

En el cuerpo técnico de Arteta se encuentra trabajando Gabriel Heinze, exjugador argentino que actúa como nexo entre Álvarez y el entrenador español. El intermediario se comunicó con el futbolista y le hizo saber del interés de club para con él. La reticencia de Álvarez está relacionada con una decisión personal y familiar. Esa fue la explicación que comenzó a circular en las últimas semanas y que ahora toma todavía más fuerza después de que el jugador rechazara formalmente la primera propuesta de marcharse a Londres.

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El argentino ya conoce Inglaterra. Durante su etapa en el Manchester City, su familia tuvo dificultades vinculadas con la documentación migratoria: contaban con una visa temporal que finalmente venció. Aquella experiencia quedó como un antecedente que hoy pesa a la hora de analizar una nueva mudanza al Reino Unido. Por eso, aunque el proyecto deportivo del Arsenal resulta atractivo, Londres hoy no sería una opción que convenza a Julián ni a su familia, salvo algún cambio de último momento.

La familia de Julián quiere Barcelona

La decisión del delantero no responde únicamente a una cuestión futbolística. Su familia completa -sus padres y sus hermanos- quiere que el destino sea Barcelona. Y la intención es acompañarlo allí. La diferencia con Londres es importante. La familia considera que Barcelona permite mantener una vida mucho más cercana y sencilla, mientras que Inglaterra volvería a generar las dificultades burocráticas que ya experimentaron durante la etapa del jugador en Mánchester.

Julián tiene además su propia familia y una vida construida en España, pero el vínculo con sus padres y sus hermanos continúa siendo muy fuerte. Para él, poder tenerlos cerca es una cuestión central a la hora de decidir dónde continuará su carrera.

Por eso el rechazo al Arsenal no debe interpretarse como un desprecio al club inglés ni a Arteta. Julián puede valorar el proyecto deportivo del Arsenal y, al mismo tiempo, decidir que no quiere regresar a Inglaterra. De hecho, esa es precisamente la situación.

Barcelona es el sueño y Laporta le volvió a abrir la puerta

El Barcelona no se bajó y Joan Laporta volvió a hablar públicamente este miércoles y confirmó que el club continúa interesado en el delantero argentino. “Seguimos muy interesados en Julián Álvarez, nos gustaría que aceptaran nuestra oferta”, manifestó el presidente azulgrana, quien además dejó claro que la propuesta continúa vigente.

Laporta fue todavía más contundente al dirigirse indirectamente al Atlético: si el club madrileño decide vender al jugador durante esta ventana de transferencias, Barcelona está preparado para comprarlo siempre que exista un acuerdo respecto de la oferta presentada. El mensaje llegó precisamente cuando la situación de Julián atraviesa su momento de mayor tensión. Y alimenta una esperanza que el delantero todavía conserva: que Barcelona haga algo en el último día del mercado y consiga destrabar una operación que parecía imposible.

Luego de esa declaración del mandamás azulgrana, llegó la respuesta del Atlético que ya tiene una decisión tomada: “El jugador está siendo victimizado. Pero la única victima del caso Julián somos nosotros. Nos han perjudicado económica y socialmente. No hay ninguna posibilidad de venderlo al Barca. Esta situación no es por dinero, es por dignidad. No hay ninguna posibilidad de venderlo al Barca”, aseguró en un comunicado oficial.

Seis días para una definición

Quedan pocos días para el cierre del mercado y la tensión entre Julián y el Atlético continúa siendo alta. La ausencia del entrenamiento de este miércoles, aunque oficialmente se explica por una indisposición, se produce en un contexto especialmente delicado para el delantero.

La situación ya había alcanzado un punto de máxima tensión en los últimos días. El argentino había expresado su deseo de salir y la afición del Atlético incluso lo había silbado durante su última aparición.

Mientras tanto, el Atlético continúa teniendo la última palabra porque Julián tiene contrato vigente. Pero el jugador también conserva algo que puede ser decisivo: la voluntad de elegir su próximo destino. Y por ahora esa elección está tomada Barcelona.

Tres escenarios y una incógnita

La novela tiene tres posibles finales. El primero es el que Julián desea que Barcelona consiga convencer al Atlético, mejore o reformule su propuesta y concrete la operación en el último día del mercado. El segundo es el que pretende el Atlético: que el Barcelona no pueda avanzar, que Julián comprenda que su única salida real es Londres y que finalmente acepte la propuesta del Arsenal. El tercero es el más incómodo para todos: que ninguna negociación prospere y que Julián continúe en el Atlético de Madrid.

En ese último escenario, la relación entre el futbolista y el club quedaría profundamente dañada. La tensión ya es evidente y la sensación dentro del entorno del jugador es que, independientemente de cómo termine la historia, las consecuencias de este conflicto pueden prolongarse durante un tiempo.

Y mientras el reloj del mercado empieza a correr hacia el final, el delantero todavía espera que ocurra aquello que considera posible: que Barcelona haga el último movimiento y convierta su sueño en realidad. Porque en esta historia hay algo que, hasta ahora, no cambió: el dinero puede acercar al Arsenal a Julián Álvarez, pero no consiguió convencerlo. Barcelona sigue siendo su elección.