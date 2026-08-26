Héctor Fort, llegada inminente a la Real Sociedad: desveladas todas las cifras

Juan Pérez 26 AGO 2026 - 16:46h.

A la negociación solo le quedan algunos detalles

Héctor Fort toma posición sobre su futuro y la Real Sociedad aguarda un movimiento para avanzar en su fichaje

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La Real Sociedad empieza a encadenar incorporaciones en la recta final con otro refuerzo tras el movimiento por Mamadou Sarr para así encauzar la defensa después de una dura negociación para conseguir a Héctor Fort. Aunque todavía no está todo cerrado, el lateral blaugrana está muy cerca de vestir la camiseta txuri-urdin para convertirse en uno de los refuerzos trascendentales de Pellegrino Matarazzo para la próxima temporada.

La convicción de Erik Bretos para conseguir a Héctor Fort ha superado incluso la propuesta del Borussia Dortmund hasta convertirse en la definitiva a falta de algunos detalles. Así lo confirma Matteo Moretto después de confirmar una negociación constante en los últimos días hasta hacerse con la delantera frente al conjunto alemán, que nunca ha estado tan cerca del fichaje como lo están en Zubieta.

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Actualmente, las cifras que están encima de la mesa rondan los ocho millones de euros por el traspaso según la información de Jijantes, aunque hay un asterisco gigantesco. Parte de la negociación pasa porque el Barça pelea por introducir la cláusula para quedarse con el 50% de los derechos del jugador de cara a una futura venta, una gestión muy habitual en los clubes grandes al desprenderse de canteranos en los últimos años. Fabrizio Romano añade además que el conjunto culé se guarda la opción de una recompra por una suma que asciende a los 20 millones de euros.

Esta misma mañana Deco y los agentes de Héctor Fort se han citado en una cumbre decisiva para marcar las pautas de su salida, porque el conjunto culé confía mucho en él. Sin espacio para todos, el buen hacer del lateral empuja al Barça a pedir 10 millones de euros por el 50% de sus derechos, pero la cifra final puede ser algo más baja para dejar salir a una de sus promesas.

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De no ser por la aparición de Xavi Espart en la pretemporada, seguramente Héctor Fort sería uno de los comodines perfectos tanto para el lateral diestro como para el izquierdo si fuera necesario. Tal es la confianza de Flick en el canterano que le ha dado dorsal en el primer equipo y lo ha colocado de titular en el primer partido de LALIGA, lo que deja sin espacio a Fort a pesar de la confianza del club en su futura revalorización.

La temporada pasada de Héctor Fort en el Elche tenía la mirada de grandes clubes como el Borussia Dortmund, pero finalmente la Real Sociedad puede conseguir a un proyecto de futuro con mucho presente. En la teoría debe ser titular por delante de Aramburu, pero el margen es amplio para darle valor a la plantilla ante tres competiciones. Fort conoce la competición y puede aumentar el nivel en una temporada tan exigente como la 26/27 con el reto europeo por delante.