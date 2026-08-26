María Trigo Sevilla, 26 AGO 2026 - 13:24h.

La posible venta del jugador colombiano es clave para que el Betis pueda seguir reforzándose en lo que queda de mercado de fichajes

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El once por el que apostó Manuel Pellegrini para jugar contra el Valencia CF dejó muchas lecturas. Una de ellas fue la presencia entre los elegidos de Nelson Deossa, esta vez para estar en el centro del campo y no en la delantera como había ocurrido durante la pretemporada. Precisamente, el rendimiento que ofreció el colombiano en este segundo encuentro del Real Betis en LALIGA EA SPORTS nada tuvo que ver al que mostró durante muchos momentos de la pretemporada. Tomó bastantes decisiones equivocadas e incluso fue egoísta al intentar unos disparos desde fuera del área que se fueron a las nubes cuando tenía a compañeros mejores posicionados. Su solidaridad en la presión y la recuperación de balones fue lo más positivo.

A pesar de que públicamente tanto Manuel Pellegrini como Manu Fajardo cierren filas, lo cierto es que sigue teniendo el cartel de transferible y hay varios equipos interesados en hacerse con sus servicios. Su salida del club este verano sería clave tanto para la llegada tanto del pivote defensivo que pidió el entrenador como para cerrar el fichaje de un Dani Ceballos que sigue tirando de paciencia en estos últimos días del mercado a la espera de poder jugar en el Betis.

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El mensaje de Nelson Deossa

Evidentemente, con la ilusión de poder jugar la Champions, viendo que tu entrenador te da minutos en el primer partido, que te pone de titular en el segundo y que te defiende ante los medios de comunicación, es mucho más difícil querer salir del club. En las últimas horas, el colombiano volvió a escribir un mensaje en redes sociales con el que dejó claro que no está muy por la labor de irse.

Antony, uno de sus grandes amigos y apoyos en el vestuario, subió una foto de ambos abrazándose tras la victoria contra el Valencia. Una imagen que tuvo una respuesta clara de Deossa: "A muerte".