Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Real Betis para la Jornada 1 de LALIGA en Mestalla

David Torres 25 AGO 2026 - 19:51h.

Novedades en ambos conjuntos

Manuel Pellegrini revela qué espera de Troy Parrott con el Betis: "Muchas condiciones para serlo"

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ValenciaValencia y Betis se enfrentan este martes en Mestalla en el partido aplazado de la primera jornada de liga en el que los de Manuel Pellegrini tratarán de aprovechar, tras los pitos del primer partido ante el Celta, la presión que ejerce la parroquia 'ché' sobre su equipo para sumar su segunda victoria consecutiva y refrendar su buen comienzo. El Valencia llega sin apenas tiempo para descansar después de debutar el pasado sábado contra el Celta de Vigo en un partido que finalizó sin goles y en el que la falta de ocasiones claras de los valencianistas desencadenó los pitos de Mestalla, mientras que el Betis, que fue quien pidió el aplazamiento, ha tenido un día más de descanso.

Los pupilos de Manuel Pellegrini, que afrontan una temporada muy exigente debido a la segunda participación de su historia en la Liga de Campeones, buscan consolidar su buen arranque tras mostrar sus credenciales el pasado viernes al imponerse por 1-0 ante la Real Sociedad, rival directo por los puestos europeos.

El once titular del Valencia CF

El técnico de Cheste, que remarca en cada intervención que el equipo está incompleto y que apostó contra el Celta por una defensa de cinco con Jesús Vázquez a pierna cambiada en el lateral derecho, mantendrá ese mismo esquema, aunque entra Diakhaby por el lesionado De Haas, y el recién llegado Pablo Maffeo será titular en el lateral derecho, mientras que Jesús Vázquez y Gayà se disputan el izquierdo. En ataque, el técnico valencianista mantiene a Danjuma y lo junta con Hugo Duro.

Dimitri Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y José Copete seguirán siendo baja junto a De Haas, lesionado del tobillo contra el Celta, mientras que Luis Rioja entrará en la convocatoria tras su lesión en el cuádriceps derecho durante la pretemporada.

El Valencia jugará con Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ryunosuke Sato; Danjuma y Hugo Duro.

El once titular del Betis

Para el partido de este martes, Pellegrini tendrá a su disposición al goleador irlandés Troy Parrot, último refuerzo procedente del AZ Alkmaar neerlandés que será suplente, al igual que el capitán Isco, aún falto de ritmo tras su lesión. El técnico chileno no podrá contar con el lateral Aitor Ruibal, el meta Diego Conde y los atacantes José Antonio Morante, el marroquí Ez Abde, el argentino Giovani Lo Celso y el uruguayo Gonzalo Petit, que continúan lesionados.

Durante la semana se especuló que Pellegrini podría hacer algunos cambios en el once con la posible entrada del lateral Ángel Ortiz y quizás del central Diego Llorente y del mediocampista español nacionalizado mexicano Álvaro Fidalgo.

Con todo, su apuesta definitiva en Mestalla será un once titular formado por: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Llorente, V. Gómez, Firpo; Fornals, Facundo Bernal, Deossa, Antony, Riquelme; y Cucho Hernández.