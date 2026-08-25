"El Barça ha mirado otras opciones, pero son difíciles o no le convencen"

Por qué River Plate quiere que el Atlético venda a Julián Álvarez

Compartir







Reunión decisiva en el FC Barcelona para valorar el fichaje de un delantero. Este martes se ha producido una cumbre entre Joan Laporta, Deco y Bojan Krkic, quienes posteriormente se han reunido con Hansi Flick para tomar una decisión definitiva de cara a la incorporación de un '9'. Y sorprendentemente, la conclusión a la que han llegado es que seguirán esperando a Julián Álvarez pese a la postura más que tajante de Atlético de Madrid.

"Lo que ha decidido el Barça en esa reunión es que va a seguir esperando a Julián Álvarez. Es su opción número 1, es el jugador que más gusta como 9 a Hansi Flick, no quieren dejar tirado a Julián y le van a esperar aún con el riesgo de quedarse sin el fichaje si finalmente el Atlético de Madrid no se lo acaba vendiendo al Barça", ha informado este martes David Ibáñez en ElDesmarque de Cuatro.

El Barcelona, todo o nada a Julián Álvarez

Una decisión que deja al Barça en una situación complicada, pues parece más que improbable que el Atlético cambie de parecer en estos últimos días de mercado. Es decir, que todo invita a pensar en que el club azulgrana jugará toda la mitad del campeonato sin ningún '9' en su plantilla, al menos hasta el mes de enero.

"El Barça ha estado mirando otras opciones, un plan B, pero o ven difíciles esos jugadores, como Lautaro Martínez, u otros no convencen", ha explicado David Ibáñez, confirmando que la opción de Lautaro empieza a difuminarse ante la postura del Inter a estas alturas de mercado y que la dirección deportiva no tiene, al parecer, ninguna otra alternativa.

PUEDE INTERESARTE Sheila Ebana revela imágenes inéditas del cumpleaños de Lamine Yamal

Así pues, la conclusión de Barça es clara: "Van a seguir esperando a Julián Álvarez". Un Julián que, por su parte, vivió este domingo una pitada histórica de la afición del Atlético y se mostró cabizbajo después de comunicar al club por activa y por pasiva su deseo de marcharse. Pero el club, con Miguel Ángel Gil Marín a la cabeza, tiene claro que sólo vestirá de azulgrana si pagan la cláusula de rescisión.