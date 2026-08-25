Iñaki Villalón señala al entorno de Julián Álvarez: “Llego, meto el germen y a los dos años otra comisión”

Redacción ElDesmarque 25 AGO 2026 - 13:03h.

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Es de sobra conocido que detrás de un gran traspaso en el fútbol de élite hay una gran comisión para el agente que lo representa. Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid por más de 100 millones de euros procedente del Manchester City y ahora podría volver a mover una gran cantidad económica si consigue salir del conjunto rojiblanco. Y consecuentemente, una parte iría para sus representantes. Iñaki Villalón desvela en El Chiringuito el papel que quienes asesoran al delantero argentino están jugando en una situación que empieza a ser dramática.

Un entorno que llevaría meses ensuciando la relación entre Julián Álvarez y el Cholo Simeone. "Parece que Julián Álvarez ha descubierto al Cholo Simeone ahora. Simeone no ha cambiado prácticamente nada en los 15 años que lleva en el Atlético de Madrid. En el primer año, antes de la mitad de la temporada, había gente de su entorno que ya estaba rajando del Cholo Simeone ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a un sitio, firmas cinco años de contrato después de llegar de otro donde habías firmado otros dos años de contrato y empiezo a meter un poco el germen y al otro año pido otro contrato y luego me voy a otro sitio y vuelvo a cobrar otra comisión. Es muy fácil envenenar", verbaliza Iñaki Villalón en su intervención en El Chiringuito.

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