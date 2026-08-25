Rubén Vargas no se ejercita con sus compañeros tras alcanzar un acuerdo con el Olympiakos

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 11:00h.

El Sevilla ultima los detalles con el Olympiakos para anunciar la operación

El Sevilla avanza la salida de Vargas y busca nuevo extremo diestro

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Rubén Vargas, camino de Grecia. El extremo del Sevilla volvió a ausentarse este martes en la primera sesión de entrenamiento de la semana del equipo y se espera que, una vez se cierren los últimos detalles con el Olympiakos, abandone la capital hispalense para pasar reconocimiendo médico y firmar su nuevo contrato.

Sus gestos el pasado jueves, cuando abandonó el césped tras la charla con Luis García Plaza, evidenciaban algo más que las molestias anunciadas por el Sevilla y fue el viernes cuando el propio entrenador, tras la ausencia del ex de la Bundesliga en el césped, confirmó que todo estaba "muy cerca" de cerrarse.

En estas, sin aparecer tampoco este martes junto a sus compañeros, Orgullo de Nervión asegura que Rubén Vargas ya cuenta con un importante acuerdo con el Olympiakos para abandonar el Sánchez-Pizjuán y ahora queda que se limen los últimos detalles entre clubes para anunciar la operación.

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Cabe recordar que la intención del Sevilla era recaudar algo cercano a los 20 millones de euros, pero las últimas informaciones apuntan más a los 15 kilos con la posibilidad, eso sí, de añadir alguna variable que engorde la operación posteriormente.

El Sevilla busca nuevo extremo diestro para García Plaza

Una vez se cierre la operación, que no debería tardar demasiado, el Sevilla reactivará la contratación de un extremo para banda derecha.

A pesar de que los rumores alrededor de jugadores como Bryan Zaragoza han sido constantes, la realidad es que desde Nervión siempre han insistido a este medio en que la prioridad era un jugador natural de banda diestra (no por ello diestro) para acompañar en dicha tarea a Ejuke y Miguel Sierra, que alternaría primer equipo y filial.

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Por banda izquierda, por tanto, García Plaza se quedaría con Oso, que deberá renovar su contrato en los próximos meses, y Alfon, jugador que podría sumar sus primeros minutos de la temporada este fin de semana ante el Atlético de Madrid.