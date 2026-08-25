Julián Álvarez tiene 'la llave' para la llegada de un delantero al Barça

Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 07:52h.

El club colchonero y azulgrana, entrelazados en este final de mercado

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







El FC Barcelona necesita un delantero centro como el comer. Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, que ya golea en París, Hansi Flick ha optado por colocar a Raphinha en punta de lanza, aunque pide un nueve puro. En esas está una dirección deportiva azulgrana que sigue atenta a la situación de Julián Álvarez y presiona por hasta tres futbolistas. Así lo confirman en El Chiringuito.

En el último programa del espacio deportivo de esta casa, el periodista José Álvarez, especializado en actualidad culé, arroja nuevos detalles de mercado. El Barça, sin despedirse por completo del futbolista del Atlético de Madrid, está trabajando en una prioridad y dos movimientos alternativos para reforzar su delantera.

Julián Álvarez, la 'llave' del delantero del Barcelona

La gran prioridad tiene nombre y apellidos: Lautaro Martínez. El delantero centro argentino convence a toda la cúpula azulgrana, pero como afirma el citado tertuliano, es difícil. Eso sí, Julián Álvarez tiene la 'llave' para la llegada del ansiado delantero a Can Barça: "El tema Lautaro, si se cierra el Inter de Milan a venderlo, el Barça trabaja con dos alternativas más. Gyokeres, el cuál se ve más fácil de salir sobre todo si acaba Julián (Álvarez) en el Arsenal, porque quiere sacarlo el Arsenal y él quiere jugar en el Barça. A Deco le gusta".

Si esto no ocurre, la otra opción que está moviendo con mimo Deco responde al nombre de Nicolò Tresoldi: "Y el otro, que yo creo que es el que va a acabar viniendo al Barça, es Tresoldi, delantero del Brujas y tiene 22 años. Tresoldi metió más de veinte goles la pasada temporada, puede venir por alrededor de 35 millones, le gusta mucho a Hansi Flick y es todo un rematador".

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.