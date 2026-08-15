Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 13:34h.

'El Tiburón' explica por qué ficha por el PSG

La cifra redonda que recibe el Barça por Ferran

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Era un secreto a voces. El FC Barcelona ha oficializado este sábado el traspaso de Ferran Torres al PSG por una cantidad que ronda los cincuenta millones de euros. En una operación fugaz, y motivada por los últimos mensajes del delantero, Luis Enrique ha conseguido reencontrarse con uno de sus futbolistas favoritos. Ya en suelo parisino, el héroe del pasado Mundial 2026 explica por qué ha decidido cambiar de aires.

En sus primeras declaraciones a los medios oficiales del flamante campeón de la Supercopa de Europa, Ferran Torres ensalza el proyecto deportivo del PSG con un pequeño palo a su paso por el FC Barcelona. El gran título del viejo continente a nivel de clubes, la razón.

Las primeras palabras de Ferran Torres en el PSG

Llega con mucha ilusión. "Pues la verdad que muy contento, ilusionado por poder unirme a este proyecto, a un proyecto que ya viene siendo ganador. A aportar mi granito de arena con mi humildad. También darle las gracias al presidente, a Luis Campos y a Luis Enrique por la confianza que van a depositar en mí, y la verdad, deseando de entrenar con mis compañeros"

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Un movimiento fugaz. "Desde que ganamos el Mundial todo ha sucedido muy rápido. Apenas hemos tenido vacaciones como para poder asimilarlo, pero al final en el mundo del fútbol todo pasa muy deprisa, y ya hay que centrarse en la nueva temporada porque, como digo, esto es un equipo ganador. Espero poder estar a la altura, poder darle lo máximo a mis compañeros y muchas alegrías a la afición".

Mucho más que un gol en la final del Mundial. "A los jugadores siempre nos gusta jugar los grandes partidos, pero a partir de eso, hay que mantenerse igual. No creo que un gol cambie tu vida, pero sí fue un momento muy especial y probablemente uno de los mejores recuerdos de mi vida".

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Palo al Barcelona por la 'Orejona'. "Sobre todo porque es un proyecto ya ganador, asentado y con gente muy joven. Y bueno, por qué no, poder ganar una Champions aquí que yo no he tenido la oportunidad de ganar ninguna y creo que es el club adecuado para poder hacerlo".

Conexión con Luis Enrique. "Siempre lo he dicho. Para mí, Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. En la Selección siempre depositó mucha confianza en mí y estar a sus órdenes es algo que me llena de ilusión".