El Barcelona cierra el traspaso de Ferran Torres al PSG y recibe una cifra redonda

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 20:14h.

El atacante solo quería ir a París

El Barcelona fija la tercera y definitiva oferta por Rodri Hernández con optimismo total

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Ferran Torres jugará en París. Tras escribir su nombre en la historia del fútbol español con un gol inolvidable, el atacante del FC Barcelona dejó en el aire su continuidad en el club azulgrana. Con el paso de los días, la incertidumbre crecía y los mensajes del futbolista arrojaban pistas importantes sobre su futuro. Finalmente, y como parecía desde un primer momento, el PSG ha conseguido su fichaje.

Este jueves, y según informa el periodista Fabrizio Romano, la entidad francesa y el club catalán han alcanzado el acuerdo definitivo por el traspaso de Ferran Torres. El delantero, que finalizaba contrato al término de la inminente temporada, se reencontrará con Luis Enrique.

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Todos los detalles del acuerdo Barcelona - PSG por Ferran Torres

A sus 26 años, el futbolista de Foios continuará con su carrera profesional en el fútbol francés. La figura de Luis Enrique ha sido trascendental para entender un fichaje que venía meses gestándose. Ferran Torres no estaba contento con su rol en el equipo culé y sintió que no había recibido el cariño que se había ganado con sus goles.

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Ahora, el PSG, flamante campeón de la Supercopa de Europa, le abre una nueva puerta para seguir engordando cifras en una carrera con títulos de mucho peso. En París se reencontrará con otro campeón del mundo como Fabián Ruiz. Aunque había dudas con el montante final de la operación, el Barcelona consigue ingresar una cantidad importante que facilitará nuevas incorporaciones.

La citada fuente arroja todos los detalles de una operación que alcanza una cifra redonda: "Acuerdo confirmado para el héroe de la final del Mundial mientras el Barça recibe una cantidad de 50 millones de euros del PSG. Ferran solo quería el Paris y el acuerdo se ha cerrado tras estar en las etapas finales durante varios días. Todo hecho".