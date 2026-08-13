LaLiga ha respondido con un extraño comunicado: "Todo nuestro apoyo"

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José Juan Romero no quiere jugar en Andorra. El AD Ceuta disputará su primer partido de LaLiga Hypermotion este próximo sábado en el país andorrano, pero su entrenador cree que el partido se debería aplazar. Este jueves, dos días antes del debut, se ha mostrado muy crítico en sala de prensa debido a la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma.

"A mí me da un poco de vergüenza o pudor hablar de fútbol o hacer una rueda de prensa para un partido de fútbol con lo que estamos viviendo en la ciudad. En el fútbol, como altavoz que es, necesitamos hacer una reivindicación de lo que está ocurriendo aquí. Es muy fuerte. Si fuera por mí, el Ceuta no jugaría en estos momentos. Creo que debemos dar todos un golpe en la mesa y decir lo que está pasando. Parece que más allá de nuestra frontera poca cuenta se le echa", declaró en su comparecencia.

"No es justo. No es justo", insistió el preparador. "Creo que no se dan cuenta fuera de la verdadera dimensión de esto . Creo que no se cuenta con la solidaridad del resto. Si hubiera pasado en otra ciudad española, las movilizaciones y la que se hubiera liado habría sido mucho mayor, con muchísima mayor dimensión", agregó.

"El equipo y yo estamos tremendamente jodidos. Mi familia suele venir en esta época, todavía no ha venido por miedo y por la situación. Sé de amigos que tienen a sus hijos en sus casas que no quieren salir. Creo que esto es más grave de lo que fuera se está transmitiendo, y nadie hace nada más allá de nuestra frontera. Nadie hace nada. Si no escucharon la manifestación del domingo pasado, habrá que hacer otras cosas para que nos escuchen", explicó José Juan, en tono pausado pero reivindicativo.

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LaLiga responde el Ceuta: "Todo nuestro apoyo"

Pese a la crisis migratoria y las palabras del entrenador, el partido sigue marcado en el calendario en su fecha inicial y, salvo sorpresa, no se espera ningún tipo de aplazamiento. Tras la comparecencia, LaLiga ha realizado una publicación en sus redes sociales mostrando "todo nuestro apoyo" al club, "a sus aficionados y a toda la ciudad".

"Queremos estar especialmente cerca del club y de toda la sociedad ceutí", ha escrito la patronal, que confía en "que la situación vuelva a la normalidad lo antes posible".