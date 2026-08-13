"Yo te voy a ayudar en lo deportivo, vas a ser uno de lo nuestros", habría dicho Simeone a Julián

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La situación de Julián Álvarez sigue marcando la actualidad del Atlético de Madrid. El delantero se incorporó el pasado lunes a la pretemporada rojiblanca y lleva ya dos días seguidos trabajando con el grupo, como uno más. Pese al interés del FC Barcelona, que nunca ha llegado a subir su oferta inicial, la salida del jugador parece bastante complicada. Este jueves, Rubén Uría ha explicado en ElDesmarque de Cuatro la conversación que tuvo con Diego Pablo Simeone en el entrenamiento del miércoles, con una recomendación al propio jugador.

"Calma tensa, eso es lo que hay en el Atlético de Madrid", admite Uría, que también ha desvelado las palabras que dijo el Cholo al atacante: "Simeone se lo ha explicado al jugador: yo te voy a ayudar en lo deportivo, vas a ser uno de lo nuestros, te voy a proteger, te voy a hacer mejor futbolista. Pero si lo que quieres es cambiar de equipo, si lo que quieres es hablar de tu futuro y de tu contrato, esta no es tu ventanilla. La ventanilla es la del CEO del club, Miguel Ángel Gil. Si quieres hablar de salir, tienes que hablar con Miguel Ángel Gil".

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Rubén Uría y la reunión de Julián Álvarez con Gil Marín

Rubén Uría cree que "es probable" que Julián hable con Gil Marín la próxima semana, "aunque yo creo que toda esta parafernalia de las cámaras, el show, los agentes y todo esto es más mediático que otra cosa", añade.

"Si tú realmente quieres salir del club, se lo puedes comunicar por teléfono, estamos en el siglo XXI, al CEO del Atlético de Madrid. A partir de ahí puede haber una llamada. Pero Miguel Ángel insiste: no va a salir del Atlético de Madrid", concluyó durante su intervención en ElDesmarque de Cuatro.