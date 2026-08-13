"Al final, es lo de siempre: pan y circo. Mantener a la gente entretenida", concluye el jugador del Atlético

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Marcos Llorente se pronuncia sobre el eclipse. El jugador del Atlético de Madrid, quien ya compartió memes sobre el evento durante los días anteriores y noticia durante muchos meses por sus hábitos respecto al sol, ha hecho ahora una valoración algo más extensa en su cuenta de Instagram sobre todo lo que ha sucedido durante las últimas horas, no sólo desde el punto de vista astronómico sino también desde el mediático, con todo lo que lo ha rodeado.

"Me hace mucha gracia que algunos medios de comunicación y televisiones estén diciendo cosas sobre mí que yo nunca he dicho. Pero bueno, a estas alturas ya conocemos el nivel de este mundo. Yo nunca he dicho que tengáis que ver el eclipse sin gafas", ha aclarado el jugador a través de una historia en su cuenta de Instagram.

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Marcos Llorente menciona al Gobierno por el eclipse: "Pan y circo"

Una publicación en la que, además, manda un pequeño dardo al Gobierno: "Lo que me llama la atención (de ahí mi foto de las gafas) es el bombo descomunal durante semanas que le estáis dando al eclipse: la televisión, el gobierno, aplicaciones, horarios, mapas, regalando gafas, hasta una playlist. Y precisamente ahora, con todos los cosas que están pasando. ¡Vaya!".

"Al final, es lo de siempre: pan y circo. Mantener a la gente entretenida, mirando hacia otro lado", agregó, en clara alusión también al Gobierno nacional.

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"A mí me da exactamente igual si la gente decide verlo, si decide no verlo, si lo ve con gafas (siete han sido descatalogadas, por cierto), sin gafas, haciendo el pino o exponiendo los huevos al eclipse. Así que, de verdad, vivid un poco, disfrutad y dejad vivir. Porque no todo el mundo tiene por qué pensar como vosotros ni hacer las cosas como vosotros queréis", concluye su mensaje, siempre con un toque muy particular.