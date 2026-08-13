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Lunin quiere levantar el trofeo Teresa Herrera él solo y Vinicius y Brahim no pueden evitar partirse de risa

El divertido momento de los jugadores del Madrid cuando tienen que levantar el Trofeo Teresa Herrera
Los jugadores del Real Madrid levantando el trofeo Teresa Herrera. ElDesmarque
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El Trofeo Teresa Herrera es uno de los clásicos del verano en el fútbol español. Este año el vencedor ha sido el Real Madrid de José Mourinho después de vencer al Dépor por un ajustado 0-1 gracias a un gran gol de Brahim precedido por una asistencia de Lunin tras una gran parada. Precisamente fue Lunin el que dejó un momentazo al final del encuentro cuando intentó levantar sin ayuda el enorme trofeo. Una situación que no terminaron de creerse algunos de sus compañeros y Vinicius y Brahim acabaron vacilando al ucraniano sin miramientos. Su gesto y su mano a la espalda después de intentarlo lo dicen todo. Al final necesitó de la ayuda de Fede Valverde para conseguir levantar el famoso trofeo Teresa Herrera para acercarlo al banquillo madridista y poder hacerse las fotos correspondientes. Puedes ver este divertido momento en el vídeo superior.

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