Fran Duarte Madrid, 13 AGO 2026 - 09:29h.

El Trofeo Costa del Sol acabó de una manera insólita con Arbeloa expulsado, los jugadores del Fulham marchándose del campo y con Eneko Jauregi marcando un penalti sin portero

Álvaro Arbeloa la lía, el Fulham se retira del campo y el Málaga gana sin portero: "Tonto, tonto"

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