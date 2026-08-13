En vídeo: el surrealista final en el Málaga-Fulham que acaba con Arbeloa expulsado y con un penalti a puerta vacía
El Trofeo Costa del Sol acabó de una manera insólita con Arbeloa expulsado, los jugadores del Fulham marchándose del campo y con Eneko Jauregi marcando un penalti sin portero
Álvaro Arbeloa la lía, el Fulham se retira del campo y el Málaga gana sin portero: "Tonto, tonto"
El Málaga-Fulham de pretemporada fue de todo menos un amistoso. El encuentro acabó de una manera insólita con Álvaro Arbeloa expulsado y con el Málaga tirando un penalti a puerta vacía sin guardameta. Sucedió justo al final del encuentro cuando Arbeloa se acercó al equipo arbitral y, aunque no se sabe lo que le dijo al colegiado, le mostraron la tarjeta roja para mandarle al vestuario. El Fulham no duró mucho más sobre el césped y sus jugadores, después de agradecer a su afición, también se retiró del terreno de juego sin disputar los penaltis. El partido terminó con Eneko Jauregi marcando un penalti a portería vacía. Después del partido, el club inglés explicó que “la tanda de penaltis no estaba contemplada en el contrato y que, si lo hacían, además, no llegaban a tiempo a coger el vuelo”. Todo terminó con el Málaga CF proclamándose campeón del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria. Puedes ver lo que ocurrió en el vídeo superior.