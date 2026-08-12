El catalán firma un contrato de cuatro años, hasta 2030

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Ya es oficial: Xavi Hernández vuelve a los banquillos. El catalán, sin equipo desde su salida del FC Barcelona hace ya dos años, se acaba de convertir en el nuevo seleccionador de Países Bajos, por lo que se convertirá en rival de España con vistas a la Eurocopa 2028. La Federación Neerlandesa de Fútbol ha confirmado la llegada del nuevo técnico, que sucede a Ronald Koeman en el banquillo.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", ha anunciado el combinado nacional.

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Xavi llevaba sin trabajo desde que dejó el Barça en junio de 2024, club al que dirigió durante dos temporadas y media con luces y sombras antes de la llegada de Hansi Flick. Anteriormente estuvo en las filas de Al-Sadd de Arabia Saudí, donde estuvo durante otros dos años y medio justo antes de aterrizar en el Camp Nou.

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Ahora, toma las riendas de una selección, Países Bajos, que fracasó en el Mundial 2026, torneo en el que cayó eliminada en dieciseisavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis, lo que provocó la salida de Ronald Koeman.

La corta experiencia de Xavi Hernández en los banquillos

El catalán debutará en el banquillo neerlandés el próximo mes de septiembre, en el nuevo parón de selecciones de tres semanas, cuando arranca una nueva edición de la Nations League. Su debut sería ante Alemania el día 24 y posteriormente se enfrentará también a Serbia y Grecia.

Así pues, Xavi se convertirá en rival de España durante los próximos torneos de selecciones, a expensas de lo que pudiera suceder en los meses de marzo y junio si los dos combinados avanzan en la Nations League y con vistas, sobre todo, a la próxima Eurocopa de 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda, además de un Mundial 2030 que se disputará precisamente en territorio español.