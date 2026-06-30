Cuándo empieza LaLiga 2026/27: fechas clave, un parón de selecciones largo y una Supercopa ya fijada
LaLiga empezará el 15 de agosto y la jornada 1 podrá estar dividida en dos fechas
Novedades para la próxima temporada
La temporada 26/27 empieza a tomar forma con los múltiples movimientos que están acometiendo los equipos. Este martes, el campeonato de la próxima temporada da un paso más al frente con el calendario de las 38 jornadas que vienen por delante a partir del fin de semana del 15 y 16 de agosto.
La primera jornada comienza con varios enfrentamientos importantes el fin de semana antes mencionado, el 15 y el 16 de agosto.
En cuanto a los parones de selecciones establecidos para esta nueva temporada llama la atención el que tendrá lugar entre septiembre y octubre y que afectará a tres semanas consecutivas. La competición doméstica se verá afectada de manera inusual ante este atípico parón. Concretamente, dicho parón abarca del del 21 de septiembre al 6 de octubre.
Parón de Navidad
El periodo navideño también incluirá esta temporada una jornada que afectará a algunos de los días clave de este mes de diciembre y enero. Sin saber aún a qué jornada afecta de la temporada, este tendrá lugar entre el 20 de diciembre y el 3 de enero.
Fechas de la Supercopa de España
Febrero llega de la mano de la Supercopa de España, la cual no se disputará en Arabi Saudí después de varios años y que se jugará a principios de febrero. Concretamente entre el 2 y el 7 de febrero. Dicha competición la disputarán Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad.