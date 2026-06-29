El Levante UD pide comenzar LALIGA fuera de casa

David Torres 29 JUN 2026 - 13:38h.

El Ciutat de València necesita más tiempo; este martes se sortea el calendario

Primeros amistosos y fechas de la pretemporada del Levante UD con una cara nueva

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ValenciaEl Levante UD, que acaba de anunciar sus dos primeros amistosos de pretemporada, ha solicitado a LaLiga disputar el primer partido de la temporada 26-27 fuera del Ciutat de València para disponer de más tiempo para acondicionar el terreno de juego, informaron fuentes del club valenciano.

LaLiga celebrará este martes el sorteo del calendario de Primera División para la próxima temporada y el Levante pretende jugar el fin de semana del 16 de agosto como visitante.

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El estadio Ciutat de València alberga desde el final de la temporada pasada distintos eventos y conciertos y por este motivo el Levante ha pedido a LaLiga más tiempo para poder acondicionar el terreno de juego y el recinto. De hecho, esta misma semana ha sido una de las sedes de los Gay Games y durante todo el mes de julio tiene previsto acoger diversos conciertos, clave para la economía de la entidad pero que dejarán el césped en un estado impracticable.

La pretemporada, en Buñol y fuera de casa

Por ese motivo, el club jugará los encuentros amistosos de pretemporada fuera de su campo y hará la preparación en Buñol. Así, el Levante anunció este lunes sus dos primeros encuentros amistosos de la pretemporada 26-27 en los que sus rivales serán el Leganés y Sheffield United, respectivamente.

El partido con el que el Levante inaugurará la pretemporada será el sábado 11 de julio a las 19 horas en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) contra el Club Deportivo Leganés.

El segundo encuentro de preparación será el viernes 17 de julio frente al Sheffield United FC. Este partido contra el conjunto inglés se celebrará a puerta cerrada pero todavía no tiene lugar ni hora confirmada.

El Levante arrancará la pretemporada este sábado 4 de julio, día en el que están citados los jugadores para pasar las pruebas médicas, y el lunes será el primer entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva.