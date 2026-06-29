David Torres 29 JUN 2026 - 12:54h.

Jugará ante el Leganés en Bunyol y contra el Sheffield en un lugar por determinar

El Levante hace su primer fichaje tras una salvación épica: Luis Castro se trae a Enzo Bardeli de Francia

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ValenciaEl Levante UD iniciará la pretemporada el 4 de julio con las pruebas médicas. El Levante UD ha establecido la fecha de inicio de la pretemporada que arrancará con las pruebas médicas. Los integrantes de la plantilla levantinista serán citados por turnos los días 4 y 5 de julio para acudir al Hospital IMSKE y someterse a las pertinentes pruebas médicas previas al comienzo de los entrenamientos. Lo hará con Enzo Bardeli como única cara nueva. El centrocampista (11 de abril de 2001, Coudekerque-Branche) se formó en las categorías inferiores del LOSC Lille hasta que en 2021 se incorporó al USL Dunkerque. Durante su etapa en el club francés coincidió con el entrenador Luís Castro, quien le dirigió en las temporadas 2023/2024 y 2024/2025. En la última de ellas, el equipo logró clasificarse para la promoción de ascenso a la máxima categoría. Ha firmado hasta 2029.

Bardeli y sus compañeros, después de completar este protocolo médico, los jugadores se pondrán a las órdenes de Luís Castro el lunes 6 de julio para empezar el trabajo sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva.

Los dos primeros amistosos

Por otra parte, el Levante UD ya tiene confirmados sus dos primeros encuentros amistosos de la pretemporada 26/27, con los que seguirá preparando la exigente competición que comienza a mediados de agosto. El primer partido con el que el Levante UD inaugurará la pretemporada será el sábado 11 de julio a las 19 horas en la Ciudad Deportiva de Buñol contra el Club Deportivo Leganés.

El segundo encuentro de preparación que podemos confirmar se disputará el viernes 17 de julio frente al Sheffield United FC. Este partido contra el conjunto inglés se celebrará a puerta cerrada aprovechando el stage de pretemporada que el equipo británico va a realizar en tierras valencianas.

El club tiene previsto disputar otros encuentros antes del inicio de la competición, que se irán comunicando en los próximos días.