Preparen lo que puedan para el Manicomio de Nervión

Pepe Jiménez Sevilla, 16 AGO 2026 - 00:19h.

El Sevilla empieza a 'jugar' con el corazón de su gente con una victori agónica

El uno por uno del Sevilla ante el Rayo Vallecano en la jornada 1 de LALIGA

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La tranquilidad en Nervión se apagó, como el chip del balón del árbitro, hace mucho en Nervión. El aficionado del Sevilla, que hace años visitaba el Sánchez-Pizjuán discutiendo no si ganaría, sino por cuantos ganaría, ahora acude a su casa debatiendo sobre qué historia ocurrirá sobre el césped. La ruleta ha arrancado y el único consejo que se puede dar a mediados de agosto al seguidor sevillista es que prepare lo que pueda porque esto, sea cual sea la travesía, será de Manicomio.

Porque sí, el Sevilla ganó; el Sevilla rompió esa pésima racha que acumulaba en los inicios de temporada; el Sevilla remontó; el Sevilla tuvo dos penaltis en el mismo encuentro; pero todo esto lo hizo con el corazón de sus aficionados en un puño.

Y no solo porque el gol llegó en el 96' desde el punto de penalti; no solo porque Sangante se congeló y pasó a ser Sangrante en el inicio del encuentro; no solo porque al descanso podría haberse ido perdiendo por dos o empate en dos polémicas jugadas; no solo porque ganó con uno menos; sino porque este Sevilla está para lo que está y así será a menos que los fichajes restantes sean de muchos millones -que no los hay-.

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Es por ello que, en estos momentos, imaginar una noche (o una tarde, un mediodía o una mañana) tranquila en Nervión mientras juega el Sevilla, se ha convertido en un quimera; es por ello que, aunque no se pueda vivir en un constante Manicomio como el que se vio a finales de esta última temporada; esta afición debe estar preparada para cualquier locura.

El Sevilla está para lo que está, para sufrir, para pelear y pocas veces ganar por mucha ventaja. Disfruten hoy, que mañana no se sabe; sonrían hoy, descansen hoy, que la próxima jornada volverá a ser de locos.